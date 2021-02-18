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МСП Банк выдал пять млрд рублей под залог интеллектуальной собственности
МСП Банк выдал пять млрд рублей под залог интеллектуальной собственности
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году предоставил высокотехнологичным компаниям кредитную поддержку на сумму более 5 миллиардов рублей под залог... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:43
2021-02-18T17:43
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году предоставил высокотехнологичным компаниям кредитную поддержку на сумму более 5 миллиардов рублей под залог интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба банка.Базовым обеспечением по кредитам под залог интеллектуальной собственности выступили гарантии Корпорации МСП, объем которых в 2020 году достиг 3 миллиардов рублей.Отмечается, что использование объекта интеллектуальной собственности как предмета залога при получении кредита позволяет предпринимателю снизить необходимую долю собственного участия в проекте и получить возможность реализовать свой проект с минимальным уровнем материальных затрат. По словам гендиректора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, сегодня перед институтами развития стоит задача обеспечить становление в РФ современной инновационной экономики и усилить роль малого и среднего бизнеса в этом процессе. Поэтому финансово-гарантийная поддержка субъектов МСП под залог интеллектуальной собственности является одним из приоритетов Корпорации МСП и МСП Банка.В свою очередь, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что кредит под залог прав на объекты интеллектуальной собственности - один из важных инструментов ее капитализации."В настоящее время совместная работа МСП Банка, Корпорации МСП и Роспатента по стимулированию инновационной деятельности является уникальной. Здесь, прежде всего, мы говорим о кредитовании под залог исключительных прав на изобретения, поскольку именно изобретение характеризуется мировой новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, в нем содержится техническое решение, которое позволяет добиться принципиально лучших результатов, чем ранее известные технологии", - привели в пресс-службе слова Ивлиева.В МСП Банке рассказали о реализованных проектах, в которых в качестве залога выступала интеллектуальная собственность. Так, компания "Медэл", выпускающая имплантируемые электреты для травматологии и ортопедии, получила кредит на 50 миллионов рублей с гарантией Корпорации МСП и под залог прав на изобретение инновационного метода лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.Создателю телекоммуникационного оборудования нового поколения "Бифорком Текнолоджис" было выдано несколько кредитов на общую сумму 389 миллионов рублей под залог права на интеллектуальную собственность в виде программного обеспечения, специально разработанного для защиты передачи данных и каналов связи.Также кредит под залог интеллектуальной собственности получила компания "Энергоэлемент", реализующая проект создания литий-ионных аккумуляторов нового типа. Кредит был выдан под залог патентов на изобретения, принадлежащих учредителю компании, без дополнительных залогов.Благодаря финансовой поддержке был реализован проект ООО "ИстАгро Дон" по созданию первого в РФ импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами. Кредит на сумму 955 миллионов рублей был выдан под гарантию Корпорации МСП и под залог исключительных прав на указанные технологии, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210218/kreditovanie-1598018259.html
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк выдал пять млрд рублей под залог интеллектуальной собственности

17:43 18.02.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году предоставил высокотехнологичным компаниям кредитную поддержку на сумму более 5 миллиардов рублей под залог интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба банка.
Базовым обеспечением по кредитам под залог интеллектуальной собственности выступили гарантии Корпорации МСП, объем которых в 2020 году достиг 3 миллиардов рублей.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 14:26
МСП Банк увеличил кредитование субъектов МСП в приоритетных отраслях
Отмечается, что использование объекта интеллектуальной собственности как предмета залога при получении кредита позволяет предпринимателю снизить необходимую долю собственного участия в проекте и получить возможность реализовать свой проект с минимальным уровнем материальных затрат.
По словам гендиректора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, сегодня перед институтами развития стоит задача обеспечить становление в РФ современной инновационной экономики и усилить роль малого и среднего бизнеса в этом процессе. Поэтому финансово-гарантийная поддержка субъектов МСП под залог интеллектуальной собственности является одним из приоритетов Корпорации МСП и МСП Банка.
"При организации совместной работы используется системный подход к оказанию поддержки субъектам МСП, в том числе, под залог интеллектуальной собственности. Развитие инновационной деятельности предполагает, в том числе, переход к рыночной оценке объектов интеллектуальной собственности, что представляет собой одну из задач, которые решают Корпорация МСП и МСП Банк при поддержке Банка России и Роспатента. Поддержка субъектов МСП путем кредитования МСП Банком под залог прав на объекты интеллектуальной собственности совместно с обеспечением Корпорации позволяют достичь синергетического эффекта", - приводятся в сообщении слова Исаевича.
В свою очередь, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что кредит под залог прав на объекты интеллектуальной собственности - один из важных инструментов ее капитализации.
"В настоящее время совместная работа МСП Банка, Корпорации МСП и Роспатента по стимулированию инновационной деятельности является уникальной. Здесь, прежде всего, мы говорим о кредитовании под залог исключительных прав на изобретения, поскольку именно изобретение характеризуется мировой новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, в нем содержится техническое решение, которое позволяет добиться принципиально лучших результатов, чем ранее известные технологии", - привели в пресс-службе слова Ивлиева.
Испытание дрона-такси в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 17:53
МСП Банк и КМСП поддержали первый в России "каршеринг беспилотников"
В МСП Банке рассказали о реализованных проектах, в которых в качестве залога выступала интеллектуальная собственность. Так, компания "Медэл", выпускающая имплантируемые электреты для травматологии и ортопедии, получила кредит на 50 миллионов рублей с гарантией Корпорации МСП и под залог прав на изобретение инновационного метода лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Создателю телекоммуникационного оборудования нового поколения "Бифорком Текнолоджис" было выдано несколько кредитов на общую сумму 389 миллионов рублей под залог права на интеллектуальную собственность в виде программного обеспечения, специально разработанного для защиты передачи данных и каналов связи.
Также кредит под залог интеллектуальной собственности получила компания "Энергоэлемент", реализующая проект создания литий-ионных аккумуляторов нового типа. Кредит был выдан под залог патентов на изобретения, принадлежащих учредителю компании, без дополнительных залогов.
Бифорком Тек - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 18:45
Московский высокотехнологичный стартап получил поддержку Корпорации МСП
Благодаря финансовой поддержке был реализован проект ООО "ИстАгро Дон" по созданию первого в РФ импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами. Кредит на сумму 955 миллионов рублей был выдан под гарантию Корпорации МСП и под залог исключительных прав на указанные технологии, уточняется в сообщении.
 
Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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