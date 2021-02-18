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МСП Банк помог самозанятому косметологу из Самары развить свое дело
МСП Банк помог самозанятому косметологу из Самары развить свое дело
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредит на сумму 950 тысяч рублей самозанятой предпринимательнице из Самары на развитие своего дела, сообщает РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:33
2021-02-18T12:33
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредит на сумму 950 тысяч рублей самозанятой предпринимательнице из Самары на развитие своего дела, сообщает пресс-служба банка.Кредит был предоставлен в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Как отмечается в сообщении, предпринимательница арендует кабинет косметологии в одном из салонов красоты Самары. Полученные в МСП Банке кредитные средства она направит на закупку нового оборудования, что позволит расширить перечень доступных клиентам процедур.Генеральный директор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич уточнил, что статус самозанятого позволяет не только законно заниматься собственным делом, но и дает возможность воспользоваться всеми мерами поддержки, которые доступны для малого и среднего бизнеса.Так, самозанятым предоставляются льготное кредитование, имущественная поддержка, доступ к закупкам крупнейших заказчиков, информационные сервисы для предпринимателей. Самозанятые, как действующие, так и только начинающие, могут получить кредит в МСП Банке."В 2021 году МСП Банк планирует предоставить самозанятым предпринимателям более 500 миллионов рублей кредитных средств в рамках федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", - приводятся в сообщении слова Исаевича.По данным пресс-службы, МСП Банк на конец 2020 года предоставил самозанятыми гражданами и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на уплату налога на профессиональный доход, уже около 250 миллионов рублей кредитных средств.Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
https://ria.ru/20210216/karshering-1597731359.html
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60
корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк помог самозанятому косметологу из Самары развить свое дело

12:33 18.02.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кредит на сумму 950 тысяч рублей самозанятой предпринимательнице из Самары на развитие своего дела, сообщает пресс-служба банка.
Кредит был предоставлен в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Как отмечается в сообщении, предпринимательница арендует кабинет косметологии в одном из салонов красоты Самары. Полученные в МСП Банке кредитные средства она направит на закупку нового оборудования, что позволит расширить перечень доступных клиентам процедур.
Генеральный директор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич уточнил, что статус самозанятого позволяет не только законно заниматься собственным делом, но и дает возможность воспользоваться всеми мерами поддержки, которые доступны для малого и среднего бизнеса.
Так, самозанятым предоставляются льготное кредитование, имущественная поддержка, доступ к закупкам крупнейших заказчиков, информационные сервисы для предпринимателей. Самозанятые, как действующие, так и только начинающие, могут получить кредит в МСП Банке.
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"В 2021 году МСП Банк планирует предоставить самозанятым предпринимателям более 500 миллионов рублей кредитных средств в рамках федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", - приводятся в сообщении слова Исаевича.
По данным пресс-службы, МСП Банк на конец 2020 года предоставил самозанятыми гражданами и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на уплату налога на профессиональный доход, уже около 250 миллионов рублей кредитных средств.
Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
 
Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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