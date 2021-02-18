https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html

Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико

Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о "кукловодах" минских протестов из РФ, если они действительно... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:12

2021-02-18T13:12

2021-02-18T13:12

белгазпромбанк

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владимир путин

минск

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в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о "кукловодах" минских протестов из РФ, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать.Встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.Бабарико с июня 2020 года содержится в СИЗО КГБ республики по обвинению в экономических преступлениях. В среду в Минске началось судебное разбирательство по уголовному делу против топ-менеджеров Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210218/lukashenko-1597978603.html

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белгазпромбанк, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, в мире