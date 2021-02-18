https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html
Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико
Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о "кукловодах" минских протестов из РФ, если они действительно... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:12
2021-02-18T13:12
2021-02-18T13:12
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о "кукловодах" минских протестов из РФ, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать.Встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.Бабарико с июня 2020 года содержится в СИЗО КГБ республики по обвинению в экономических преступлениях. В среду в Минске началось судебное разбирательство по уголовному делу против топ-менеджеров Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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белгазпромбанк, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Президенты России
и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
на встрече обсудят заявления о "кукловодах" минских протестов из РФ, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Москве за процессом над экс-претендентом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских "кукловодах" минских протестов.
Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать.
"Это внутреннее белорусское дело, это как раз тот случай, когда мы никое образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела", - подчеркнул он.
Встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.
Бабарико с июня 2020 года содержится в СИЗО КГБ республики по обвинению в экономических преступлениях. В среду в Минске
началось судебное разбирательство по уголовному делу против топ-менеджеров Белгазпромбанка
, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.