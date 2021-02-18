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Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико
Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о "кукловодах" минских протестов из РФ, если они действительно... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:12
2021-02-18T13:12
белгазпромбанк
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о "кукловодах" минских протестов из РФ, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать.Встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.Бабарико с июня 2020 года содержится в СИЗО КГБ республики по обвинению в экономических преступлениях. В среду в Минске началось судебное разбирательство по уголовному делу против топ-менеджеров Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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белгазпромбанк, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, в мире

Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико

13:12 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о "кукловодах" минских протестов из РФ, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Москве за процессом над экс-претендентом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских "кукловодах" минских протестов.
Рабочий визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать.
"Это внутреннее белорусское дело, это как раз тот случай, когда мы никое образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела", - подчеркнул он.
Встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.
Бабарико с июня 2020 года содержится в СИЗО КГБ республики по обвинению в экономических преступлениях. В среду в Минске началось судебное разбирательство по уголовному делу против топ-менеджеров Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
 
БелгазпромбанкРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМинскБелоруссияВ мире
 
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