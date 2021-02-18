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В Красноярске арестовали женщину, истязавшую полуторагодовалого сына
В Красноярске арестовали женщину, истязавшую полуторагодовалого сына
Суд на два месяца арестовал жительницу Назаровского района в Красноярском крае, истязавшую сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:10
2021-02-18T16:10
россия
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
назаровский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал жительницу Назаровского района в Красноярском крае, истязавшую сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее сообщалось, что следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла дело на контроль.По данным прокуратуры, по факту истязания ребенка проведена проверка. Она показала, что органы системы профилактики Назаровского района не приняли своевременные меры по защите прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей. В результате бездействия работников органов системы профилактики ребенок стал жертвой физического насилия со стороны матери.
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россия
красноярский край
назаровский район
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россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, назаровский район, происшествия

В Красноярске арестовали женщину, истязавшую полуторагодовалого сына

16:10 18.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал жительницу Назаровского района в Красноярском крае, истязавшую сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее сообщалось, что следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла дело на контроль.
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По данным прокуратуры, по факту истязания ребенка проведена проверка. Она показала, что органы системы профилактики Назаровского района не приняли своевременные меры по защите прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей. В результате бездействия работников органов системы профилактики ребенок стал жертвой физического насилия со стороны матери.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 28-летнюю жительницу города Назарово, подозреваемую в истязании сына, на два месяца", - говорится в сообщении.
 
РоссияАнна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайНазаровский районПроисшествия
 
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