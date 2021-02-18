https://ria.ru/20210218/arest-1598043381.html

В Красноярске арестовали женщину, истязавшую полуторагодовалого сына

В Красноярске арестовали женщину, истязавшую полуторагодовалого сына

Суд на два месяца арестовал жительницу Назаровского района в Красноярском крае, истязавшую сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:10

2021-02-18T16:10

2021-02-18T16:10

россия

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

назаровский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал жительницу Назаровского района в Красноярском крае, истязавшую сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее сообщалось, что следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла дело на контроль.По данным прокуратуры, по факту истязания ребенка проведена проверка. Она показала, что органы системы профилактики Назаровского района не приняли своевременные меры по защите прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей. В результате бездействия работников органов системы профилактики ребенок стал жертвой физического насилия со стороны матери.

https://ria.ru/20210218/pozhar-1597983961.html

россия

красноярский край

назаровский район

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россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, назаровский район, происшествия