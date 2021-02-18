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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил погодные аномалии
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил погодные аномалии
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил происходящие как в мире, так и в России погодные аномалии. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:54
2021-02-18T09:54
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
россия
погода
роман вильфанд
москва
сша
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил происходящие как в мире, так и в России погодные аномалии.По словам синоптика, их физические условия "очень легко объясняются".Он отметил, что в Москве в ночь на пятницу и на субботу температура воздуха может опуститься до минус 30, что существенно ниже нормы. На Урале и в Западной Сибири также будет холоднее обычного на десять-пятнадцать градусов. В целом температура воздуха во второй половине февраля в стране будет низкой.В азиатской части России сформировался хорошо выраженный циклон, а на северо-западе Западной Европы — антициклон."Вот при такой ситуации, при таком дипольном распределении, когда циркуляция циклоническая происходит против часовой стрелки, а ациклоническая — по часовой стрелке, получается, что между этими двумя образованиями, именно на европейскую территорию, на западную Европу, на азиатскую часть закачивается очень холодный воздух. Не просто холодный, а именно из приполярных регионов. И он обусловливает вот такую холодную погоду", — заявил Вильфанд.Кроме того, малая облачность и высокое давление характеры для антициклона. Воздух у земли холоднее, так как из-за высокого давления подстилающая поверхность выхолаживается при отсутствии облачного покрывала. Похожая синоптическая ситуация происходит в Канаде, США и Мексике.За последнюю четверть века, как отметил Вильфанд, согласно данным Росгидромета, в России в два раза выросло число экстремальный погодных явлений: сильные дожди и ветры, резкие похолодания, длительная жара, волны тепла. Они происходят, как пояснил синоптик, из-за глобального потепления.
https://ria.ru/20210218/pogoda-1597934299.html
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, россия, погода, роман вильфанд, москва, сша, общество

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил погодные аномалии

09:54 18.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПоследствия снегопада в Москве
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил происходящие как в мире, так и в России погодные аномалии.
По словам синоптика, их физические условия "очень легко объясняются".
Он отметил, что в Москве в ночь на пятницу и на субботу температура воздуха может опуститься до минус 30, что существенно ниже нормы. На Урале и в Западной Сибири также будет холоднее обычного на десять-пятнадцать градусов. В целом температура воздуха во второй половине февраля в стране будет низкой.
В азиатской части России сформировался хорошо выраженный циклон, а на северо-западе Западной Европы — антициклон.
Уборка снега на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Вильфанд предупредил о скачках температуры в Москве и Подмосковье
"Вот при такой ситуации, при таком дипольном распределении, когда циркуляция циклоническая происходит против часовой стрелки, а ациклоническая — по часовой стрелке, получается, что между этими двумя образованиями, именно на европейскую территорию, на западную Европу, на азиатскую часть закачивается очень холодный воздух. Не просто холодный, а именно из приполярных регионов. И он обусловливает вот такую холодную погоду", — заявил Вильфанд.
Кроме того, малая облачность и высокое давление характеры для антициклона. Воздух у земли холоднее, так как из-за высокого давления подстилающая поверхность выхолаживается при отсутствии облачного покрывала. Похожая синоптическая ситуация происходит в Канаде, США и Мексике.
За последнюю четверть века, как отметил Вильфанд, согласно данным Росгидромета, в России в два раза выросло число экстремальный погодных явлений: сильные дожди и ветры, резкие похолодания, длительная жара, волны тепла. Они происходят, как пояснил синоптик, из-за глобального потепления.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоссияПогодаРоман ВильфандМоскваСШАОбщество
 
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