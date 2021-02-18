https://ria.ru/20210218/anomalii-1597950301.html
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил погодные аномалии
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил погодные аномалии
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил происходящие как в мире, так и в России погодные аномалии. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:54
2021-02-18T09:54
2021-02-18T09:54
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
россия
погода
роман вильфанд
москва
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597584409_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_0e85a5ddce710c8828bafc70dc1d0789.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил происходящие как в мире, так и в России погодные аномалии.По словам синоптика, их физические условия "очень легко объясняются".Он отметил, что в Москве в ночь на пятницу и на субботу температура воздуха может опуститься до минус 30, что существенно ниже нормы. На Урале и в Западной Сибири также будет холоднее обычного на десять-пятнадцать градусов. В целом температура воздуха во второй половине февраля в стране будет низкой.В азиатской части России сформировался хорошо выраженный циклон, а на северо-западе Западной Европы — антициклон."Вот при такой ситуации, при таком дипольном распределении, когда циркуляция циклоническая происходит против часовой стрелки, а ациклоническая — по часовой стрелке, получается, что между этими двумя образованиями, именно на европейскую территорию, на западную Европу, на азиатскую часть закачивается очень холодный воздух. Не просто холодный, а именно из приполярных регионов. И он обусловливает вот такую холодную погоду", — заявил Вильфанд.Кроме того, малая облачность и высокое давление характеры для антициклона. Воздух у земли холоднее, так как из-за высокого давления подстилающая поверхность выхолаживается при отсутствии облачного покрывала. Похожая синоптическая ситуация происходит в Канаде, США и Мексике.За последнюю четверть века, как отметил Вильфанд, согласно данным Росгидромета, в России в два раза выросло число экстремальный погодных явлений: сильные дожди и ветры, резкие похолодания, длительная жара, волны тепла. Они происходят, как пояснил синоптик, из-за глобального потепления.
https://ria.ru/20210218/pogoda-1597934299.html
https://ria.ru/20210214/vesna-1597408241.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597584409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b7dbf2dc102a4a652f2de13728e3974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, россия, погода, роман вильфанд, москва, сша, общество