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https://ria.ru/20210218/angara-a5-1597941611.html
"Ангару-А5" могут запустить с реальным спутником, рассказал производитель
"Ангару-А5" могут запустить с реальным спутником, рассказал производитель
Ракета-носитель "Ангара-А5" тяжелого класса в 2021 году может быть впервые запущена с космическим аппаратом на борту, а не макетом спутника, рассказал в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T07:35
2021-02-18T10:43
хочу стать космонавтом
москва
россия
алексей варочко
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5" тяжелого класса в 2021 году может быть впервые запущена с космическим аппаратом на борту, а не макетом спутника, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.При этом Варочко указал, что пока не определено, какой конкретно космический аппарат будет запущен на ракете.Ранее сообщалось, что на 2021 год намечен пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей" и макетом космического аппарата.На сегодняшний день в рамках летных испытаний были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. Легкая ракета летела по баллистической траектории и упала на полигоне Кура, а обе тяжелые ракеты вывели на целевые орбиты макеты полезной нагрузки.Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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москва, россия, алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)

"Ангару-А5" могут запустить с реальным спутником, рассказал производитель

07:35 18.02.2021 (обновлено: 10:43 18.02.2021)
 
© Фото : @Rogozin/TwitterРакета "Ангара-А5"
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : @Rogozin/Twitter
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5" тяжелого класса в 2021 году может быть впервые запущена с космическим аппаратом на борту, а не макетом спутника, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.
"Со стороны министерства обороны поставлена задача обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой. Для этого придется хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями", - сказал он.
При этом Варочко указал, что пока не определено, какой конкретно космический аппарат будет запущен на ракете.
Ранее сообщалось, что на 2021 год намечен пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей" и макетом космического аппарата.
На сегодняшний день в рамках летных испытаний были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. Легкая ракета летела по баллистической траектории и упала на полигоне Кура, а обе тяжелые ракеты вывели на целевые орбиты макеты полезной нагрузки.
Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
04:23
Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
Хочу стать космонавтомМоскваРоссияАлексей ВарочкоПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
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