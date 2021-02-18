https://ria.ru/20210218/angara-a5-1597941611.html

"Ангару-А5" могут запустить с реальным спутником, рассказал производитель

"Ангару-А5" могут запустить с реальным спутником, рассказал производитель

Ракета-носитель "Ангара-А5" тяжелого класса в 2021 году может быть впервые запущена с космическим аппаратом на борту, а не макетом спутника, рассказал в... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T07:35

2021-02-18T07:35

2021-02-18T10:43

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5" тяжелого класса в 2021 году может быть впервые запущена с космическим аппаратом на борту, а не макетом спутника, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.При этом Варочко указал, что пока не определено, какой конкретно космический аппарат будет запущен на ракете.Ранее сообщалось, что на 2021 год намечен пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей" и макетом космического аппарата.На сегодняшний день в рамках летных испытаний были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. Легкая ракета летела по баллистической траектории и упала на полигоне Кура, а обе тяжелые ракеты вывели на целевые орбиты макеты полезной нагрузки.Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20210218/anagara-a5m-1597938509.html

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москва, россия, алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)