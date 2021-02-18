https://ria.ru/20210218/anagara-a5m-1597938509.html

Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"

Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"

Центр Хруничева ведет переговоры с Минобороны РФ о заключении контракта на поставку первых модернизированных ракет "Ангара-А5М", рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T04:23

2021-02-18T04:23

2021-02-18T04:23

россия

восточный

алексей варочко

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Центр Хруничева ведет переговоры с Минобороны РФ о заключении контракта на поставку первых модернизированных ракет "Ангара-А5М", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко."С Минобороны мы ведем переговоры о дальнейших заказах уже ракет версии "Ангара-А5М", - сказал он.Ранее сообщалось, что Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5". Поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах. О переговорах о поставке модернизированных носителей не сообщалось.В свою очередь с госкорпорацией "Роскосмос" у Центра Хруничева имеется контракт только на одну "Ангару-А5" и две "Ангары-А5М" для обеспечения первых стартов с Восточного. "По линии госкорпорации "Роскосмос" мы смотрим на перспективу заказа ракет для отработки пилотируемого корабля "Орел", - сказал Варочко.На сегодняшний день в рамках летных испытаний были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. Легкая ракета летела по баллистической траектории и упала на полигоне Кура, а обе тяжелые ракеты вывели на целевые орбиты макеты полезной нагрузки. Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20210206/zapusk-1596346628.html

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россия, восточный, алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), москва