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Туризм
https://ria.ru/20210218/afrika-1597995508.html
Эксперты рассказали, какие страны Африки популярны у российских туристов
Эксперты рассказали, какие страны Африки популярны у российских туристов
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, пользуются ли спросом у россиян африканские страны, которые готовы принимать туристов, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:20
2021-02-18T17:20
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
туту.ру
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, пользуются ли спросом у россиян африканские страны, которые готовы принимать туристов, сообщает Туту.ру. По данным экспертов, в десятку популярных зарубежных авианаправлений из африканских стран сейчас входит только Египет. Туры в Африку были очень востребованы в августе, когда появилось прямое авиасообщение, и на новогодние праздники: был интерес к Кении, Танзании. В то же время, по мере "открытия" границ по всему миру этот континент стал менее популярным. Средний чек по оформленным билетам из Москвы в Хургаду с 1 января по 30 апреля составляет 31 610 рублей за перелет туда-обратно — примерно столько же, сколько год назад. Билет из Москвы в Шарм-эш-Шейх (через Стамбул) и обратно обходится в среднем на 22 процента дороже, чем в прошлом году, 33 634 рубля. За перелет в Каир из российской столицы и обратно платят в среднем 29 066 рублей — на 23 процента больше, чем годом ранее. Подорожали и проездные документы на Занзибар. Перелет из Москвы и обратно в среднем обходится в 58 010 рублей, что в полтора раза больше, чем год назад.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
хургада
шарм-эш-шейх
москва
занзибар
египет
танзания
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Эксперты рассказали, какие страны Африки популярны у российских туристов

17:20 18.02.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Jade GТуристы катаются на лодке в Занзибаре
Туристы катаются на лодке в Занзибаре - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Pixabay / Pixabay / Jade G
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, пользуются ли спросом у россиян африканские страны, которые готовы принимать туристов, сообщает Туту.ру.
По данным экспертов, в десятку популярных зарубежных авианаправлений из африканских стран сейчас входит только Египет.
Туры в Африку были очень востребованы в августе, когда появилось прямое авиасообщение, и на новогодние праздники: был интерес к Кении, Танзании. В то же время, по мере "открытия" границ по всему миру этот континент стал менее популярным.
Средний чек по оформленным билетам из Москвы в Хургаду с 1 января по 30 апреля составляет 31 610 рублей за перелет туда-обратно — примерно столько же, сколько год назад. Билет из Москвы в Шарм-эш-Шейх (через Стамбул) и обратно обходится в среднем на 22 процента дороже, чем в прошлом году, 33 634 рубля. За перелет в Каир из российской столицы и обратно платят в среднем 29 066 рублей — на 23 процента больше, чем годом ранее.
Подорожали и проездные документы на Занзибар. Перелет из Москвы и обратно в среднем обходится в 58 010 рублей, что в полтора раза больше, чем год назад.
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмТуту.руНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхМоскваЗанзибарЕгипетТанзанияКения
 
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