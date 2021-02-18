https://ria.ru/20210218/afrika-1597995508.html

Эксперты рассказали, какие страны Африки популярны у российских туристов

Эксперты рассказали, какие страны Африки популярны у российских туристов

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, пользуются ли спросом у россиян африканские страны, которые готовы принимать туристов, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:20

2021-02-18T17:20

2021-02-18T17:20

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хургада

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, пользуются ли спросом у россиян африканские страны, которые готовы принимать туристов, сообщает Туту.ру. По данным экспертов, в десятку популярных зарубежных авианаправлений из африканских стран сейчас входит только Египет. Туры в Африку были очень востребованы в августе, когда появилось прямое авиасообщение, и на новогодние праздники: был интерес к Кении, Танзании. В то же время, по мере "открытия" границ по всему миру этот континент стал менее популярным. Средний чек по оформленным билетам из Москвы в Хургаду с 1 января по 30 апреля составляет 31 610 рублей за перелет туда-обратно — примерно столько же, сколько год назад. Билет из Москвы в Шарм-эш-Шейх (через Стамбул) и обратно обходится в среднем на 22 процента дороже, чем в прошлом году, 33 634 рубля. За перелет в Каир из российской столицы и обратно платят в среднем 29 066 рублей — на 23 процента больше, чем годом ранее. Подорожали и проездные документы на Занзибар. Перелет из Москвы и обратно в среднем обходится в 58 010 рублей, что в полтора раза больше, чем год назад.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

хургада

шарм-эш-шейх

москва

занзибар

египет

танзания

кения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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