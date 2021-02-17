https://ria.ru/20210217/zemletryasenie-1597778830.html

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T07:46

2021-02-17T07:46

2021-02-17T07:46

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греция

сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксированы в 03.36 по времени UTC (06.36 мск). Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-западу от города Патры. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210215/fukusima-1597494119.html

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2021

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патры, москва, греция, сша, землетрясение, в мире