https://ria.ru/20210217/zemletryasenie-1597778830.html
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T07:46
2021-02-17T07:46
2021-02-17T07:46
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксированы в 03.36 по времени UTC (06.36 мск). Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-западу от города Патры. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210215/fukusima-1597494119.html
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