https://ria.ru/20210217/zelenskiy-1597806995.html

В Совфеде заявили, что Зеленский продолжает политику предшественников

В Совфеде заявили, что Зеленский продолжает политику предшественников

Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своих предшественников, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:22

2021-02-17T11:22

2021-02-17T11:22

украинская повстанческая армия

петр порошенко

совет федерации рф

верховная рада украины

организация украинских националистов

владимир зеленский

константин косачев

украина

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своих предшественников, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере.Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в РФ) - и бывшему главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан."Многое из того, что было учинено прежней властью и вроде бы откорректировано нынешней, возвращается на круги своя", - сказал политик.По его словам, "чем больше времени находится у власти Зеленский, тем более очевидным становится отсутствие принципиальных отличий в его политике по сравнению с предшественниками"."Говорю это с большим сожалением, поскольку время упущенных возможностей продолжается", - заключил законодатель.В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины уже попросил Зеленского вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу.Зеленский ранее заявлял, что на вопрос о месте Бандеры в истории должно ответить время.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20210128/nebenzya-1594894122.html

https://ria.ru/20200420/1570205551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская повстанческая армия, петр порошенко, совет федерации рф, верховная рада украины, организация украинских националистов, владимир зеленский, константин косачев, украина