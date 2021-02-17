https://ria.ru/20210217/zelenskiy-1597806995.html
В Совфеде заявили, что Зеленский продолжает политику предшественников
В Совфеде заявили, что Зеленский продолжает политику предшественников
Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своих предшественников, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:22
2021-02-17T11:22
2021-02-17T11:22
украинская повстанческая армия
петр порошенко
совет федерации рф
верховная рада украины
организация украинских националистов
владимир зеленский
константин косачев
украина
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своих предшественников, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере.Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в РФ) - и бывшему главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан."Многое из того, что было учинено прежней властью и вроде бы откорректировано нынешней, возвращается на круги своя", - сказал политик.По его словам, "чем больше времени находится у власти Зеленский, тем более очевидным становится отсутствие принципиальных отличий в его политике по сравнению с предшественниками"."Говорю это с большим сожалением, поскольку время упущенных возможностей продолжается", - заключил законодатель.В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины уже попросил Зеленского вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу.Зеленский ранее заявлял, что на вопрос о месте Бандеры в истории должно ответить время.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20210128/nebenzya-1594894122.html
https://ria.ru/20200420/1570205551.html
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украинская повстанческая армия, петр порошенко, совет федерации рф, верховная рада украины, организация украинских националистов, владимир зеленский, константин косачев, украина
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский
продолжает политику своих предшественников, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде
с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере
.
Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов
, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии
"* (УПА, запрещена в РФ
) - и бывшему главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича
Юрием, а также рядом других граждан.
"Многое из того, что было учинено прежней властью и вроде бы откорректировано нынешней, возвращается на круги своя", - сказал политик.
По его словам, "чем больше времени находится у власти Зеленский, тем более очевидным становится отсутствие принципиальных отличий в его политике по сравнению с предшественниками".
"Говорю это с большим сожалением, поскольку время упущенных возможностей продолжается", - заключил законодатель.
В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины уже попросил Зеленского вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу.
Зеленский ранее заявлял, что на вопрос о месте Бандеры в истории должно ответить время.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России.