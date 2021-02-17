Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/zakon-1597835813.html
Совфед одобрил закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства
Совфед одобрил закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства
Совет Федерации одобрил в среду на заседании правительственный закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:41
2021-02-17T13:41
россия
совет федерации рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595553415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b9fd448385819dd06a335d474c8a044.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании правительственный закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности.В настоящее время законодательство РФ не предусматривает документ, удостоверяющий личность лица без гражданства после установления его личности.Законом предусматривает, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается на основании заключения об установлении личности такого лица и удостоверяет личность его владельца в РФ. Согласно закону, работать лица без гражданства, у которых есть временное удостоверение личности, смогут без оформления разрешительных документов.Одновременно закон включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в случае отмены соответствующих решений, прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами либо предоставления им временного убежища на территории РФ.Закон также предусматривает постановку на учет по месту пребывания лиц с временным удостоверением по истечении семи рабочих дней с даты получения документа. Так как выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в РФ, закон предусматривает приостановку ранее принятых в отношении него решений о неразрешении въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ.Временное удостоверение будет выдаваться на 10 лет. В случае истечения срока действия временного удостоверения, изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения либо непригодности временного удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружения неточности либо ошибки в произведенных во временном удостоверении записях ранее выданное временное удостоверение подлежит замене.Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства будет обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления.
https://ria.ru/20210130/oae-1595252162.html
https://ria.ru/20210128/ukraina-1595018520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595553415_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41a6579d785f9abc738a364362c3f2e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

Совфед одобрил закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

13:41 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВход в здание Совета Федерации РФ в Москве
Вход в здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании правительственный закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности.
В настоящее время законодательство РФ не предусматривает документ, удостоверяющий личность лица без гражданства после установления его личности.
Законом предусматривает, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается на основании заключения об установлении личности такого лица и удостоверяет личность его владельца в РФ. Согласно закону, работать лица без гражданства, у которых есть временное удостоверение личности, смогут без оформления разрешительных документов.
Одновременно закон включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в случае отмены соответствующих решений, прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами либо предоставления им временного убежища на территории РФ.
Город Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 11:56
ОАЭ определили категории иностранцев, имеющих право на гражданство
Закон также предусматривает постановку на учет по месту пребывания лиц с временным удостоверением по истечении семи рабочих дней с даты получения документа. Так как выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в РФ, закон предусматривает приостановку ранее принятых в отношении него решений о неразрешении въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ.
Временное удостоверение будет выдаваться на 10 лет. В случае истечения срока действия временного удостоверения, изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения либо непригодности временного удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружения неточности либо ошибки в произведенных во временном удостоверении записях ранее выданное временное удостоверение подлежит замене.
Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства будет обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 18:37
На Украине предложили сажать в тюрьму за сокрытие российского гражданства
 
РоссияСовет Федерации РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния