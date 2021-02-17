https://ria.ru/20210217/zakon-1597835813.html

Совфед одобрил закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

Совфед одобрил закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

Совет Федерации одобрил в среду на заседании правительственный закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:41

2021-02-17T13:41

2021-02-17T13:41

россия

совет федерации рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании правительственный закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности.В настоящее время законодательство РФ не предусматривает документ, удостоверяющий личность лица без гражданства после установления его личности.Законом предусматривает, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается на основании заключения об установлении личности такого лица и удостоверяет личность его владельца в РФ. Согласно закону, работать лица без гражданства, у которых есть временное удостоверение личности, смогут без оформления разрешительных документов.Одновременно закон включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в случае отмены соответствующих решений, прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами либо предоставления им временного убежища на территории РФ.Закон также предусматривает постановку на учет по месту пребывания лиц с временным удостоверением по истечении семи рабочих дней с даты получения документа. Так как выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в РФ, закон предусматривает приостановку ранее принятых в отношении него решений о неразрешении въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ.Временное удостоверение будет выдаваться на 10 лет. В случае истечения срока действия временного удостоверения, изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения либо непригодности временного удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружения неточности либо ошибки в произведенных во временном удостоверении записях ранее выданное временное удостоверение подлежит замене.Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства будет обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления.

https://ria.ru/20210130/oae-1595252162.html

https://ria.ru/20210128/ukraina-1595018520.html

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россия, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество