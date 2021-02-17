https://ria.ru/20210217/zakon-1597828618.html

ГД приняла закон о праве ЦИК просить удалять незаконную агитацию в Сети

ГД приняла закон о праве ЦИК просить удалять незаконную агитацию в Сети

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:08

2021-02-17T13:08

2021-02-17T13:08

россия

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.Авторами инициативы стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.Изменения предлагаются в федеральные законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретает интернет, однако у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах."Законопроектом ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями по обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов", - говорится в документе.Кроме того, проектом предусматривается, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Ко второму чтению в текст законопроекта был внесен ряд поправок. Так, согласно новой редакции, территориальные избирательные комиссии также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.Также устанавливается, что владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы. "В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления", - следует из поправки к проекту.Уточнятся, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом предусматриваются переходные положения.

https://ria.ru/20210210/golosovanie-1596795760.html

https://ria.ru/20210217/vybory-1597806672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии