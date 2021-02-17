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Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах
Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:06
2021-02-17T13:06
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.В начале ноября прошлого года депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН". В январе Хинштейн вместе с депутатами Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.В соответствии с действующими нормами, осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешается иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставки средств мобильной связи в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) предусмотрена административная ответственность. Законопроектом предлагается ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.Проектом уточняется перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказании услуг связи, в него включаются сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, александр хинштейн, общество

Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

13:06 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.
В начале ноября прошлого года депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН". В январе Хинштейн вместе с депутатами Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.
В соответствии с действующими нормами, осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешается иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставки средств мобильной связи в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) предусмотрена административная ответственность. Законопроектом предлагается ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.
Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.
Проектом уточняется перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказании услуг связи, в него включаются сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФАлександр ХинштейнОбщество
 
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