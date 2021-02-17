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В Турции заявили о задержании пятерых россиян
В Турции заявили о задержании пятерых россиян
Минобороны Турции сообщило в среду о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии, одна из задержанных находится РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:20
2021-02-17T10:34
ирак
россия
минобороны турции
сирия
в мире
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в среду о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии, одна из задержанных находится в розыске из-за причастности к террористической группировке "Исламское государство"*."На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ*, и один гражданин Ливии", - говорится в сообщении ведомства."Исламское государство*" (ИГ*) возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрало во время действий на территории Сирии, где воевало против правительственных сил.* Террористическая организация, запрещенная в России
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ирак, россия, минобороны турции, сирия, в мире

В Турции заявили о задержании пятерых россиян

10:20 17.02.2021 (обновлено: 10:34 17.02.2021)
 
© AP PhotoТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в среду о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии, одна из задержанных находится в розыске из-за причастности к террористической группировке "Исламское государство"*.
"На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ*, и один гражданин Ливии", - говорится в сообщении ведомства.
"Исламское государство*" (ИГ*) возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрало во время действий на территории Сирии, где воевало против правительственных сил.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня 2020, 08:56
В Таиланде трех россиян задержали за нелегальный въезд в страну
 
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