https://ria.ru/20210217/zaderzhanie-1597793872.html

В Турции заявили о задержании пятерых россиян

В Турции заявили о задержании пятерых россиян

Минобороны Турции сообщило в среду о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии, одна из задержанных находится РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:20

2021-02-17T10:20

2021-02-17T10:34

ирак

россия

минобороны турции

сирия

в мире

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в среду о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии, одна из задержанных находится в розыске из-за причастности к террористической группировке "Исламское государство"*."На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ*, и один гражданин Ливии", - говорится в сообщении ведомства."Исламское государство*" (ИГ*) возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрало во время действий на территории Сирии, где воевало против правительственных сил.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20200618/1573099381.html

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ирак, россия, минобороны турции, сирия, в мире