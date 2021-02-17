https://ria.ru/20210217/yazyk-1597835269.html

"Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском

"Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском

В Днепре произошел скандал после того, как официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, пишет портал 49000. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:38

2021-02-17T13:38

2021-02-17T23:58

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Днепре произошел скандал после того, как официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, пишет портал 49000.Посетительница кафе попросила официантку принести пирожное, сделав заказ на украинском языке. В ответ бариста заявила: "Я не знаю, что такое тістечко" и "Днепр русский город был всегда".Владелица заведения заявила, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта."Я не на стороне клиентки. Человек может говорить по-русски. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но если она его не знает, то зачем поносить язык. Поэтому мы будем искать украиноязычных сотрудников", — пояснила владелица кафе.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания вступила в силу в январе этого года. В России назвали принятие закона продолжением русофобской политики Киева, подстрекаемым США.

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сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, днепр (город), сша, украина, в мире