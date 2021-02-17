https://ria.ru/20210217/yaroslavl-1597922222.html
В Ярославле будут судить отдавшую новорожденную дочь чужим людям женщину
В Ярославле будут судить отдавшую новорожденную дочь чужим людям женщину
Жительница Ярославля, отдавшая свою новорожденную дочь в 2014 году семейной паре из Ижевска, где она прожила шесть лет, пока ее не забрал биологический отец,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:20
2021-02-17T21:20
2021-02-17T21:20
ижевск
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Жительница Ярославля, отдавшая свою новорожденную дочь в 2014 году семейной паре из Ижевска, где она прожила шесть лет, пока ее не забрал биологический отец, предстанет перед судом, сообщило СУСК России по Ярославской области.Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2014 года жительница Ярославля, узнав о своей беременности, приняла решение отказаться от ребенка, поскольку рассталась с его отцом. Женщина не сообщила биологическому отцу о своей беременности, информирует следствие. В интернете будущая мать опубликовала объявление о том, что сразу после родов готова передать ребенка. Через некоторое время на объявление откликнулась супружеская пара из города Ижевска.Женщина, которой на данный момент 35 лет, а также супруги из Ижевска, предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления "совершение иной безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии"."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ребенок с отцом проживают в городе Ярославле. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - информирует следственное управление.
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ижевск, ярославская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев - РИА Новости.
Жительница Ярославля
, отдавшая свою новорожденную дочь в 2014 году семейной паре из Ижевска
, где она прожила шесть лет, пока ее не забрал биологический отец, предстанет перед судом, сообщило СУСК России по Ярославской области
.
Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2014 года жительница Ярославля, узнав о своей беременности, приняла решение отказаться от ребенка, поскольку рассталась с его отцом. Женщина не сообщила биологическому отцу о своей беременности, информирует следствие. В интернете будущая мать опубликовала объявление о том, что сразу после родов готова передать ребенка. Через некоторое время на объявление откликнулась супружеская пара из города Ижевска.
"Согласно достигнутой договоренности, приемные родители забрали ребенка сразу после родов и увезли его к себе домой, минуя установленный законом порядок. В дальнейшем о факте передачи ребенка узнал биологический отец. В июне 2020 года мужчина приехал в город Ижевск и забрал родного ребенка, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Женщина, которой на данный момент 35 лет, а также супруги из Ижевска, предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления "совершение иной безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии".
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ребенок с отцом проживают в городе Ярославле. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - информирует следственное управление.