https://ria.ru/20210217/yaroslavl-1597922222.html

В Ярославле будут судить отдавшую новорожденную дочь чужим людям женщину

В Ярославле будут судить отдавшую новорожденную дочь чужим людям женщину

Жительница Ярославля, отдавшая свою новорожденную дочь в 2014 году семейной паре из Ижевска, где она прожила шесть лет, пока ее не забрал биологический отец,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:20

2021-02-17T21:20

2021-02-17T21:20

ижевск

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Жительница Ярославля, отдавшая свою новорожденную дочь в 2014 году семейной паре из Ижевска, где она прожила шесть лет, пока ее не забрал биологический отец, предстанет перед судом, сообщило СУСК России по Ярославской области.Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2014 года жительница Ярославля, узнав о своей беременности, приняла решение отказаться от ребенка, поскольку рассталась с его отцом. Женщина не сообщила биологическому отцу о своей беременности, информирует следствие. В интернете будущая мать опубликовала объявление о том, что сразу после родов готова передать ребенка. Через некоторое время на объявление откликнулась супружеская пара из города Ижевска.Женщина, которой на данный момент 35 лет, а также супруги из Ижевска, предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления "совершение иной безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии"."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ребенок с отцом проживают в городе Ярославле. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - информирует следственное управление.

https://ria.ru/20201021/mladenets-1580770312.html

ижевск

ярославская область

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ижевск, ярославская область, происшествия