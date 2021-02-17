"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил опасность нового штамма коронавирусной инфекции, обнаруженного в Великобритании.
Ранее издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета сообщило, что в Великобритании выявили еще один вариант коронавируса, получивший название B1525. Согласно газете, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.
"Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше", — сказал Мясников.
При этом медик отметил, что мутации выявляют там, где активнее ведутся исследования и работают вирусологи. Он напомнил, что штаммы COVID-19 могут изначально появляться не в тех местах, где их выявили. По его словам, первая британская мутация коронавирусной инфекции попала в Великобританию из Южной Африки, и Мясников предположил, что новый штамм также происходит оттуда.