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"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил опасность нового штамма коронавирусной инфекции, обнаруженного в Великобритании. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:37
2021-02-17T03:37
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
эдинбургский университет
великобритания
общество
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"Все бы вымерли": Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил опасность нового штамма коронавирусной инфекции, обнаруженного в Великобритании.Ранее издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета сообщило, что в Великобритании выявили еще один вариант коронавируса, получивший название B1525. Согласно газете, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.При этом медик отметил, что мутации выявляют там, где активнее ведутся исследования и работают вирусологи. Он напомнил, что штаммы COVID-19 могут изначально появляться не в тех местах, где их выявили. По его словам, первая британская мутация коронавирусной инфекции попала в Великобританию из Южной Африки, и Мясников предположил, что новый штамм также происходит оттуда.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, эдинбургский университет, великобритания, общество

"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса

03:37 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил опасность нового штамма коронавирусной инфекции, обнаруженного в Великобритании.
Ранее издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета сообщило, что в Великобритании выявили еще один вариант коронавируса, получивший название B1525. Согласно газете, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.
"Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше", — сказал Мясников.
При этом медик отметил, что мутации выявляют там, где активнее ведутся исследования и работают вирусологи. Он напомнил, что штаммы COVID-19 могут изначально появляться не в тех местах, где их выявили. По его словам, первая британская мутация коронавирусной инфекции попала в Великобританию из Южной Африки, и Мясников предположил, что новый штамм также происходит оттуда.
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЭдинбургский университетВеликобританияОбщество
 
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