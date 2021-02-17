https://ria.ru/20210217/vymiranie-1597773312.html

"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса

"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил опасность нового штамма коронавирусной инфекции, обнаруженного в Великобритании. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:37

2021-02-17T03:37

2021-02-17T03:37

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

эдинбургский университет

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Все бы вымерли": Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_140:217:2855:1744_1920x0_80_0_0_63cc73c4b1ba7fd17e2ed72fe364b261.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил опасность нового штамма коронавирусной инфекции, обнаруженного в Великобритании.Ранее издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета сообщило, что в Великобритании выявили еще один вариант коронавируса, получивший название B1525. Согласно газете, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.При этом медик отметил, что мутации выявляют там, где активнее ведутся исследования и работают вирусологи. Он напомнил, что штаммы COVID-19 могут изначально появляться не в тех местах, где их выявили. По его словам, первая британская мутация коронавирусной инфекции попала в Великобританию из Южной Африки, и Мясников предположил, что новый штамм также происходит оттуда.

https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597646310.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, эдинбургский университет, великобритания, общество