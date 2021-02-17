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Дума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию
Дума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию
Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий до полумиллиона рублей штрафы за незаконную агитацию на выборах. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:44
2021-02-17T14:18
ольга савастьянова
госдума рф
александр хинштейн
политика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий до полумиллиона рублей штрафы за незаконную агитацию на выборах.Авторами документа стали главы думских комитетов по контролю и регламенту и по информационной политике — Ольга Савастьянова и Александр Хинштейн, а также еще несколько депутатов. Изменения вносятся в статью КоАП о проведении предвыборной агитации.Как следует из законопроекта, штрафы за незаконную агитацию на выборах или референдумах выросли как минимум в пять раз. Речь идет о проведении агитации вне установленного законом периода или в местах, где она запрещена. Такими же штрафами будет караться изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах и размещение их без разрешения собственников или владельцев.Для граждан штраф составит от пяти до 20 тысяч рублей (вместо прежних тысячи — полуторы), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (было от двух до пяти тысяч), для юридических — от 100 до 500 тысяч (раньше — от 20 до 100 тысяч).Кроме того, Госдума приняла закон, который разрешает ЦИК и региональным избиркомам обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить незаконную агитацию в интернете.
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ольга савастьянова, госдума рф, александр хинштейн, политика

Дума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию

12:44 17.02.2021 (обновлено: 14:18 17.02.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий до полумиллиона рублей штрафы за незаконную агитацию на выборах.
Авторами документа стали главы думских комитетов по контролю и регламенту и по информационной политике — Ольга Савастьянова и Александр Хинштейн, а также еще несколько депутатов. Изменения вносятся в статью КоАП о проведении предвыборной агитации.
Как следует из законопроекта, штрафы за незаконную агитацию на выборах или референдумах выросли как минимум в пять раз. Речь идет о проведении агитации вне установленного законом периода или в местах, где она запрещена. Такими же штрафами будет караться изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах и размещение их без разрешения собственников или владельцев.
Для граждан штраф составит от пяти до 20 тысяч рублей (вместо прежних тысячи — полуторы), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (было от двух до пяти тысяч), для юридических — от 100 до 500 тысяч (раньше — от 20 до 100 тысяч).
Кроме того, Госдума приняла закон, который разрешает ЦИК и региональным избиркомам обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить незаконную агитацию в интернете.
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Ольга СавастьяноваГосдума РФАлександр ХинштейнПолитика
 
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