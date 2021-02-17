https://ria.ru/20210217/vybory-1597806672.html

Путин призвал защитить выборы в Госдуму от любых попыток вмешательства

Путин призвал защитить выборы в Госдуму от любых попыток вмешательства

Выбор россиян во время голосования на выборах в Госдуму надо защитить от любых попыток вмешательства, их нельзя допустить, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:21

2021-02-17T11:21

2021-02-17T11:32

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выбор россиян во время голосования на выборах в Госдуму надо защитить от любых попыток вмешательства, их нельзя допустить, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций в ГД."Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. И главное, очень важно для избирателей, безусловно. Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании, именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", - сказал Путин.Президент заявил, что знает, что "здесь у нас общий подход, консенсус по сути". "Уверен, что вы, как и прежде, займете здесь твердую и единую государственную позицию", - отметил он."Считаю, что такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать", - добавил глава российского государства.

https://ria.ru/20210125/vmeshatelstvo-1594516271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика