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Эксперты оценили встречу Путина с лидерами думских фракций
Эксперты оценили встречу Путина с лидерами думских фракций
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы РФ фактически дала старт избирательной кампании, показала консенсус парламентариев по... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:43
2021-02-17T17:43
россия
дмитрий абзалов
евгений минченко
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы РФ фактически дала старт избирательной кампании, показала консенсус парламентариев по ряду вопросов, указала на важность смены повестки партий и при этом открыла ворота для новых политических структур, которые могут разбавить думскую четверку по итогам выборов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции. Глава государства обратил внимание на то, что все заинтересованы, чтобы выборы в парламент прошли достойно, честно и на высокой конкурентной основе, что выбор россиян во время голосования надо защитить от любых попыток вмешательства, их нельзя допустить, и что необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами.Запрос на обновлениеЭта встреча фактически закрепила идею "единой партии власти", в которую входят четыре парламентские политические структуры и которые обладают консенсусом по темам суверенитета, защиты исторического наследия, традиционных ценностей и другим, полагает президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко"В этом смысле президент ведет диалог с ними со всеми, как с составной частью общего консенсуса правящей элиты. С одной стороны, это хорошо для парламентских оппозиционных партий, это несколько снизит давление на них в регионах, но с другой стороны это открывает ворота для новых проектов, все-таки эта демонстрация коалиции из числа парламентских партий дает возможность, расчищает площадку оппозиционности", - уточнил он.Исходя из этого, по его словам, тут могут сыграть новые партийные проекты, которые не воспринимаются сейчас как часть элиты, например, "Новые люди" и "Партия пенсионеров за социальную справедливость"."Тех, кто настроен оппозиционно, против правящего истеблишмента, такое единодушие может толкнуть к другим проектам", - отметил эксперт.В свою очередь руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев добавил, что по результатам встречи проявляется запрос президента на обновление системы."Тезис, что народ требует перемен, который заявил Путин, это попытка соответствовать народной повестке. Народ действительно хочет перемены, нового, но нет смысла наливать новое вино в старые стаканы... У нас значительная часть общества вообще не считает, что какая либо из партий представляет их интересы, и президент это фиксирует и предлагает поразмышлять - что нового и насчёт тех перемен, которые хотят люди. Они прежде всего хотят реальную политическую конкуренцию, реальную открытость. Не имитацию", - сказал он.Прощупывание почвыТакже, как рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, оказалась важной и политтехнологическая составляющая этого мероприятия, так как федеральный центр сейчас форсирует проведение партийных съездов, чтобы заранее подготовиться и понимать списки партий."Второе – чтобы понимать расклад, потому что уже сейчас происходит укрупнение политических организаций. Федеральный центр сейчас активно готовится к избирательной кампании, политтехнологический и политический блок пытаются понять направление, особенно на фоне протестной активности", - отметил он.Встреча с лидерами фракций стала и попыткой провести некую консультацию перед его ежегодным посланием Федеральному Собранию, полагает Абзалов."Это формат именно двусторонней коммуникации, поэтому в преддверии этого мероприятия происходят переговоры с различными игроками с целью показать единую собранную позицию. А с учетом того, что в рамках этого мероприятия был представлен ряд инициатив, в том числе в социальной сфере с серьезным финансовым плечом, то конечно это еще попытка собрать все перед посланием, которое фактически начнет политический сезон", - пояснил он.Кроме этого, эксперт указал на то, что эта встреча стала реакцией на протестную составляющую в стране, с другой стороны, происходит формирование и обозначение общей позиции по избирательной кампании, также это попытка посмотреть общий расклад.
https://ria.ru/20210217/baza-1597810046.html
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россия, дмитрий абзалов, евгений минченко, госдума рф, владимир путин, политика

Эксперты оценили встречу Путина с лидерами думских фракций

17:43 17.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы РФ фактически дала старт избирательной кампании, показала консенсус парламентариев по ряду вопросов, указала на важность смены повестки партий и при этом открыла ворота для новых политических структур, которые могут разбавить думскую четверку по итогам выборов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции. Глава государства обратил внимание на то, что все заинтересованы, чтобы выборы в парламент прошли достойно, честно и на высокой конкурентной основе, что выбор россиян во время голосования надо защитить от любых попыток вмешательства, их нельзя допустить, и что необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Запрос на обновление

Эта встреча фактически закрепила идею "единой партии власти", в которую входят четыре парламентские политические структуры и которые обладают консенсусом по темам суверенитета, защиты исторического наследия, традиционных ценностей и другим, полагает президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко
"В этом смысле президент ведет диалог с ними со всеми, как с составной частью общего консенсуса правящей элиты. С одной стороны, это хорошо для парламентских оппозиционных партий, это несколько снизит давление на них в регионах, но с другой стороны это открывает ворота для новых проектов, все-таки эта демонстрация коалиции из числа парламентских партий дает возможность, расчищает площадку оппозиционности", - уточнил он.
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Исходя из этого, по его словам, тут могут сыграть новые партийные проекты, которые не воспринимаются сейчас как часть элиты, например, "Новые люди" и "Партия пенсионеров за социальную справедливость".
"Тех, кто настроен оппозиционно, против правящего истеблишмента, такое единодушие может толкнуть к другим проектам", - отметил эксперт.
В свою очередь руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев добавил, что по результатам встречи проявляется запрос президента на обновление системы.
"Тезис, что народ требует перемен, который заявил Путин, это попытка соответствовать народной повестке. Народ действительно хочет перемены, нового, но нет смысла наливать новое вино в старые стаканы... У нас значительная часть общества вообще не считает, что какая либо из партий представляет их интересы, и президент это фиксирует и предлагает поразмышлять - что нового и насчёт тех перемен, которые хотят люди. Они прежде всего хотят реальную политическую конкуренцию, реальную открытость. Не имитацию", - сказал он.

Прощупывание почвы

Также, как рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, оказалась важной и политтехнологическая составляющая этого мероприятия, так как федеральный центр сейчас форсирует проведение партийных съездов, чтобы заранее подготовиться и понимать списки партий.
"Второе – чтобы понимать расклад, потому что уже сейчас происходит укрупнение политических организаций. Федеральный центр сейчас активно готовится к избирательной кампании, политтехнологический и политический блок пытаются понять направление, особенно на фоне протестной активности", - отметил он.
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Встреча с лидерами фракций стала и попыткой провести некую консультацию перед его ежегодным посланием Федеральному Собранию, полагает Абзалов.
"Это формат именно двусторонней коммуникации, поэтому в преддверии этого мероприятия происходят переговоры с различными игроками с целью показать единую собранную позицию. А с учетом того, что в рамках этого мероприятия был представлен ряд инициатив, в том числе в социальной сфере с серьезным финансовым плечом, то конечно это еще попытка собрать все перед посланием, которое фактически начнет политический сезон", - пояснил он.
Кроме этого, эксперт указал на то, что эта встреча стала реакцией на протестную составляющую в стране, с другой стороны, происходит формирование и обозначение общей позиции по избирательной кампании, также это попытка посмотреть общий расклад.
 
РоссияДмитрий АбзаловЕвгений МинченкоГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
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