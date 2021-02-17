Володин назвал Россию последним островом свободы
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы, напомнив, что в США больше нет некогда сильных социалистической и коммунистической партий, а на Украине и в Прибалтике - свободных СМИ.
"Демократия - это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в Соединенных Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули все. А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Также как на Украине нет свободных СМИ - все оппозиционные СМИ позакрывали, в Прибалтике тоже взяли ликвидировали... Россия - последний остров свободы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".