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В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров
В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров
Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал смешным намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-17T22:05
2021-02-18T04:57
альберт кангиев
россия
антон кориневич
симферополь
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал смешным намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым.Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым. По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна - никакой воды в Крым к деоккупации".По его словам, отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. "Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане. Сегодня очень большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей Крыма, а Украина, перекрыв канал, продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма", - отметил собеседник агентства.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
https://ria.ru/20210217/ukraina-1597924303.html
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альберт кангиев, россия, антон кориневич, симферополь, республика крым, в мире

В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров

22:05 17.02.2021 (обновлено: 04:57 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий МакеевДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал смешным намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым. По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна - никакой воды в Крым к деоккупации".
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 21:45
В Совфеде оценили план Киева не допустить подачу воды в Крым

"Долгосрочные прогнозы и планы, которые себе рисуют функционеры так называемого представительства президента Украины, просто смешны. О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но, тем не менее, мы справляемся со всеми вызовами и задачами. Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств", - сказал РИА Новости Кангиев.

По его словам, отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. "Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане. Сегодня очень большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей Крыма, а Украина, перекрыв канал, продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма", - отметил собеседник агентства.
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В Крыму впервые за полгода улучшилась ситуация с водой
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
 
Альберт КангиевРоссияАнтон КориневичСимферопольРеспублика КрымВ мире
 
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