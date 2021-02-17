https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html

В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров

В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров

Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал смешным намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-17T22:05

2021-02-17T22:05

2021-02-18T04:57

альберт кангиев

россия

антон кориневич

симферополь

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал смешным намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым.Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым. По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна - никакой воды в Крым к деоккупации".По его словам, отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. "Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане. Сегодня очень большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей Крыма, а Украина, перекрыв канал, продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма", - отметил собеседник агентства.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.

https://ria.ru/20210217/ukraina-1597924303.html

https://ria.ru/20210202/krym-1595696040.html

россия

симферополь

республика крым

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альберт кангиев, россия, антон кориневич, симферополь, республика крым, в мире