https://ria.ru/20210217/voda-1597679905.html

"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить

"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить

Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать свою норму, и можно ли заменить воду чаем или соком? И наконец - поможет ли это похудеть? Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме.

2021-02-17T12:00

2021-02-17T12:00

2021-02-17T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать свою норму, и можно ли заменить воду чаем или соком? И наконец - поможет ли это похудеть? Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме. audio/mpeg

"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать свою норму, и можно ли заменить воду чаем или соком? И наконец - поможет ли это похудеть? Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме. audio/mpeg

Насколько наше самочувствие и здоровье зависит от выпитой воды? Сколько жидкости мы на самом деле получаем в течение дня - и сколько теряем? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.01:46 Нужно ли пить воду по утрам ( и насколько теплой она должна быть)08:00 Сколько организм получает воды и сколько ее теряет09:20 “Кожа и дыхание выделяют в сутки почти литр воды”09:53 Сколько же мы должны выпивать воды12:00 Как понять, что вы пьете слишком много 14:05 Нужно ли пить воду, если нет чувства жажды16:07 Можно ли чаем или соком заменить воду16:57 Правда ли ли, что правильный питьевой режим помогает похудеть18:15 “Большим количеством воды вы разгоняете метаболизм, но это может повлечь другие патологии”: миф или нет?19:43 Как себя приучить пить водуПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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