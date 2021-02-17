https://ria.ru/20210217/voda-1597679905.html
"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить
"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить
Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать свою норму, и можно ли заменить воду чаем или соком? И наконец - поможет ли это похудеть? Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме.
2021-02-17T12:00
2021-02-17T12:00
2021-02-17T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить
Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать свою норму, и можно ли заменить воду чаем или соком? И наконец - поможет ли это похудеть? Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме.
audio/mpeg
"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить
Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать свою норму, и можно ли заменить воду чаем или соком? И наконец - поможет ли это похудеть? Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме.
audio/mpeg
Насколько наше самочувствие и здоровье зависит от выпитой воды? Сколько жидкости мы на самом деле получаем в течение дня - и сколько теряем? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.01:46 Нужно ли пить воду по утрам ( и насколько теплой она должна быть)08:00 Сколько организм получает воды и сколько ее теряет09:20 “Кожа и дыхание выделяют в сутки почти литр воды”09:53 Сколько же мы должны выпивать воды12:00 Как понять, что вы пьете слишком много 14:05 Нужно ли пить воду, если нет чувства жажды16:07 Можно ли чаем или соком заменить воду16:57 Правда ли ли, что правильный питьевой режим помогает похудеть18:15 “Большим количеством воды вы разгоняете метаболизм, но это может повлечь другие патологии”: миф или нет?19:43 Как себя приучить пить водуПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить
Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать свою норму, и можно ли заменить воду чаем или соком? И наконец - поможет ли это похудеть? Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме.
Насколько наше самочувствие и здоровье зависит от выпитой воды? Сколько жидкости мы на самом деле получаем в течение дня - и сколько теряем? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”
, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
01:46 Нужно ли пить воду по утрам ( и насколько теплой она должна быть)
08:00 Сколько организм получает воды и сколько ее теряет
09:20 “Кожа и дыхание выделяют в сутки почти литр воды”
09:53 Сколько же мы должны выпивать воды
12:00 Как понять, что вы пьете слишком много
14:05 Нужно ли пить воду, если нет чувства жажды
16:07 Можно ли чаем или соком заменить воду
16:57 Правда ли ли, что правильный питьевой режим помогает похудеть
18:15 “Большим количеством воды вы разгоняете метаболизм, но это может повлечь другие патологии”: миф или нет?
19:43 Как себя приучить пить воду
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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