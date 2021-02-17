Медики сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, заявил адвокат семьи
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян у Бутырского районного суда Москвы перед началом заседания
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники бригады скорой помощи, приехавшие на место убийства Михаила Хачатуряна, заявили в суде, что младшая из сестер показалась им вполне адекватной, заявил представитель потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили журналистам.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
"Сотрудники бригады скорой помощи, которые были допрошены, подтвердили показания девушек, однако на наши вопросы они добавили, что самой адекватной, живой была младшая сестра, что расходится с решением о признании ее невменяемой в момент совершения убийства. Врачи сказали, что, если бы заметили бы признаки невменяемости, они бы вызвали бригаду психиатрической помощи, но этого не было", - заявил Чугуашвили.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
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