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Медики сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, заявил адвокат семьи
Медики сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, заявил адвокат семьи
Сотрудники бригады скорой помощи, приехавшие на место убийства Михаила Хачатуряна, заявили в суде, что младшая из сестер показалась им вполне адекватной, заявил РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:21
2021-02-17T13:21
мария хачатурян
ангелина хачатурян
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники бригады скорой помощи, приехавшие на место убийства Михаила Хачатуряна, заявили в суде, что младшая из сестер показалась им вполне адекватной, заявил представитель потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили журналистам.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
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мария хачатурян, ангелина хачатурян, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Медики сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, заявил адвокат семьи

13:21 17.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян у Бутырского районного суда Москвы перед началом заседания
Мария Хачатурян у Бутырского районного суда Москвы перед началом заседания - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники бригады скорой помощи, приехавшие на место убийства Михаила Хачатуряна, заявили в суде, что младшая из сестер показалась им вполне адекватной, заявил представитель потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили журналистам.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
"Сотрудники бригады скорой помощи, которые были допрошены, подтвердили показания девушек, однако на наши вопросы они добавили, что самой адекватной, живой была младшая сестра, что расходится с решением о признании ее невменяемой в момент совершения убийства. Врачи сказали, что, если бы заметили бы признаки невменяемости, они бы вызвали бригаду психиатрической помощи, но этого не было", - заявил Чугуашвили.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
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Мария ХачатурянАнгелина ХачатурянГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
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