https://ria.ru/20210217/vmenyaemost-1597831217.html

Медики сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, заявил адвокат семьи

Медики сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, заявил адвокат семьи

Сотрудники бригады скорой помощи, приехавшие на место убийства Михаила Хачатуряна, заявили в суде, что младшая из сестер показалась им вполне адекватной, заявил РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:21

2021-02-17T13:21

2021-02-17T13:21

мария хачатурян

ангелина хачатурян

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники бригады скорой помощи, приехавшие на место убийства Михаила Хачатуряна, заявили в суде, что младшая из сестер показалась им вполне адекватной, заявил представитель потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили журналистам.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.

https://ria.ru/20210131/nevesta-1595328297.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария хачатурян, ангелина хачатурян, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия