https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597931949.html

Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V"

Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V"

Премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории в среду 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V". РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T23:34

2021-02-17T23:34

2021-02-17T23:34

распространение коронавируса

здравко кривокапич

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

ана брнабич

аркадий дворкович

черногория

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595677159_97:430:2974:2048_1920x0_80_0_0_77efb949f606d785d902054ce0ee48cd.jpg

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории в среду 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V".В минздраве Черногории во вторник сообщили РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.До сих пор вакцинация от COVID-19 не проводилась в Черногории из-за отсутствия средства для иммунизации. В среду сербский премьер поблагодарила Россию на встрече с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем за поставки вакцины и возможность передать ее в третьи страны и вечером вылетела с партией "Спутник V" в Подгорицу. В аэропорту Брнабич встречал черногорский премьер Здравко Кривокапич.Брнабич уточнила, что скоро прибудет партия в еще 2 тысячи доз российской вакцины для ревакцинации и предположила, что препарат может быть применен для работников здравоохранения, которые "работают на переднем крае". При этом сама Сербия в среду прошла отметку в миллион вакцинированных граждан различными средствами иммунизации.По последним данным Института общественного здоровья Черногории, к среде с начала пандемии выявлено 70 174 инфицированных коронавирусом, из которых 404 - в предыдущие сутки. Всего скончались 916 больных. При этом во вторник выявлено наличие нового "британского штамма" у семи пациентов из 40 анализов, отправленных на экспертизу в Берлин. Население страны составляет около 620 тысяч человек.Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210217/sputnik-1597916741.html

россия

черногория

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравко кривокапич, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, аркадий дворкович, черногория, сербия, фонд "сколково", в мире