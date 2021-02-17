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Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V"
Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V"
Премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории в среду 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V". РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T23:34
2021-02-17T23:34
распространение коронавируса
здравко кривокапич
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ана брнабич
аркадий дворкович
черногория
сербия
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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории в среду 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V".В минздраве Черногории во вторник сообщили РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.До сих пор вакцинация от COVID-19 не проводилась в Черногории из-за отсутствия средства для иммунизации. В среду сербский премьер поблагодарила Россию на встрече с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем за поставки вакцины и возможность передать ее в третьи страны и вечером вылетела с партией "Спутник V" в Подгорицу. В аэропорту Брнабич встречал черногорский премьер Здравко Кривокапич.Брнабич уточнила, что скоро прибудет партия в еще 2 тысячи доз российской вакцины для ревакцинации и предположила, что препарат может быть применен для работников здравоохранения, которые "работают на переднем крае". При этом сама Сербия в среду прошла отметку в миллион вакцинированных граждан различными средствами иммунизации.По последним данным Института общественного здоровья Черногории, к среде с начала пандемии выявлено 70 174 инфицированных коронавирусом, из которых 404 - в предыдущие сутки. Всего скончались 916 больных. При этом во вторник выявлено наличие нового "британского штамма" у семи пациентов из 40 анализов, отправленных на экспертизу в Берлин. Население страны составляет около 620 тысяч человек.Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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здравко кривокапич, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, аркадий дворкович, черногория, сербия, фонд "сколково", в мире

Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V"

23:34 17.02.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V)
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© Sputnik / Тимур Батыршин
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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории в среду 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V".
В минздраве Черногории во вторник сообщили РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
До сих пор вакцинация от COVID-19 не проводилась в Черногории из-за отсутствия средства для иммунизации. В среду сербский премьер поблагодарила Россию на встрече с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем за поставки вакцины и возможность передать ее в третьи страны и вечером вылетела с партией "Спутник V" в Подгорицу. В аэропорту Брнабич встречал черногорский премьер Здравко Кривокапич.

"Это вакцины, которые должны защитить население Черногории. Здоровье выше всего, а солидарность прежде всего. Это смысл нынешнего большого события, могу только сказать, что граждане Черногории долго ждали эти вакцины", - заявил на брифинге в аэропорту Кривокапич и добавил, что данный шаг подтолкнет развитие черногорско-сербских отношений.

Брнабич уточнила, что скоро прибудет партия в еще 2 тысячи доз российской вакцины для ревакцинации и предположила, что препарат может быть применен для работников здравоохранения, которые "работают на переднем крае". При этом сама Сербия в среду прошла отметку в миллион вакцинированных граждан различными средствами иммунизации.
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По последним данным Института общественного здоровья Черногории, к среде с начала пандемии выявлено 70 174 инфицированных коронавирусом, из которых 404 - в предыдущие сутки. Всего скончались 916 больных. При этом во вторник выявлено наличие нового "британского штамма" у семи пациентов из 40 анализов, отправленных на экспертизу в Берлин. Население страны составляет около 620 тысяч человек.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаЗдравко КривокапичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАна БрнабичАркадий ДворковичЧерногорияСербияФонд "Сколково"В мире
 
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