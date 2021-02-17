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Габон зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Габон зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:32
2021-02-17T16:32
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
габон
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами."Спутник V" пользуется высоким спросом во всем мире, и число государств Африки, желающих приобрести российскую вакцину, также увеличивается. "Спутник V" - одна из лучших вакцин в мире, которая станет важной частью национального портфеля вакцин Габона благодаря эффективности более 90%, безопасности, проверенной платформе, простой логистике и ряду других ключевых преимуществ", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, габон, в мире

Габон зарегистрировал вакцину "Спутник V"

16:32 17.02.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Габон стал 29 страной мира и четвертым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V", - отмечается в сообщении.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
"Спутник V" пользуется высоким спросом во всем мире, и число государств Африки, желающих приобрести российскую вакцину, также увеличивается. "Спутник V" - одна из лучших вакцин в мире, которая станет важной частью национального портфеля вакцин Габона благодаря эффективности более 90%, безопасности, проверенной платформе, простой логистике и ряду других ключевых преимуществ", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийГабонВ мире
 
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