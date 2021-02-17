https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597874626.html

Габон зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Габон зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:32

2021-02-17T16:32

2021-02-17T16:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

габон

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами."Спутник V" пользуется высоким спросом во всем мире, и число государств Африки, желающих приобрести российскую вакцину, также увеличивается. "Спутник V" - одна из лучших вакцин в мире, которая станет важной частью национального портфеля вакцин Габона благодаря эффективности более 90%, безопасности, проверенной платформе, простой логистике и ряду других ключевых преимуществ", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.

https://ria.ru/20210217/uchenyy-1597873312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, габон, в мире