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В сектор Газа прибыли автомобили с российской вакциной "Спутник V"
В сектор Газа прибыли автомобили с российской вакциной "Спутник V"
Автомобили с российской вакциной от коронавирус "Спутник V" прибыли в сектор Газа, сообщила российская дипмиссия при Палестинской национальной администрации. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:13
2021-02-17T15:13
2021-02-17T15:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
гоча буачидзе
сектор газа
палестина
израиль
в мире
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Автомобили с российской вакциной от коронавирус "Спутник V" прибыли в сектор Газа, сообщила российская дипмиссия при Палестинской национальной администрации.В свою очередь советник министра здравоохранения Фатхи Абуварда в заявлении для прессы сообщил, что "российская вакцина от коронавируса "Спутник V" поступила сегодня в сектор Газа через КПП Эрез".В понедельник агентство WAFA сообщило, что министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что Израиль препятствует поступлению с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в сектор Газа российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По ее словам, в понедельник партия российской вакцины "Спутник V", предназначенная для медицинских сотрудников, была отправлена в анклав, но Израиль воспрепятствовал их поступлению.Ранее в январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
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вакцина "спутник v", гоча буачидзе, сектор газа, палестина, израиль, в мире