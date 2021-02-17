https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597854776.html

В сектор Газа прибыли автомобили с российской вакциной "Спутник V"

В сектор Газа прибыли автомобили с российской вакциной "Спутник V"

Автомобили с российской вакциной от коронавирус "Спутник V" прибыли в сектор Газа, сообщила российская дипмиссия при Палестинской национальной администрации. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:13

2021-02-17T15:13

2021-02-17T15:13

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

гоча буачидзе

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Автомобили с российской вакциной от коронавирус "Спутник V" прибыли в сектор Газа, сообщила российская дипмиссия при Палестинской национальной администрации.В свою очередь советник министра здравоохранения Фатхи Абуварда в заявлении для прессы сообщил, что "российская вакцина от коронавируса "Спутник V" поступила сегодня в сектор Газа через КПП Эрез".В понедельник агентство WAFA сообщило, что министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что Израиль препятствует поступлению с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в сектор Газа российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По ее словам, в понедельник партия российской вакцины "Спутник V", предназначенная для медицинских сотрудников, была отправлена в анклав, но Израиль воспрепятствовал их поступлению.Ранее в январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", гоча буачидзе, сектор газа, палестина, израиль, в мире