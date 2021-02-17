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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597813155.html
В Узбекистане одобрили вакцину "Спутник V" к массовому применению
В Узбекистане одобрили вакцину "Спутник V" к массовому применению
Власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране, принимаются меры по закупке 1 миллиона доз препарата,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:52
2021-02-17T14:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ташкент
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ/МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране, принимаются меры по закупке 1 миллиона доз препарата, сообщает в среду республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил, что вакцина "Спутник V" сертифицирована в Узбекистане. "Спутник V" одобрен к применению в 28 странах, что символизирует огромный успех российской науки и ее существенный вклад в спасение миллионов жизней. Поставки вакцины в Узбекистан станут важным шагом для профилактики коронавируса в стране", - цитирует фонд слова генерального директора Кирилла Дмитриева.Ранее служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики сообщала, что вакцинацию против COVID-19 в Узбекистане планируется начать в первой половине марта, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. Первоначально планировалось к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Одиннадцатого февраля заместитель начальника СЭС Ботыр Курбанов сообщил РИА Новости, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V". Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны". Кроме того, узбекская сторона ведет переговоры с 12 производителями вакцин от коронавируса COVID-19 в рамках механизма COVAX, а также проводит в стране третью фазу испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане одобрили вакцину "Спутник V" к массовому применению

11:52 17.02.2021 (обновлено: 14:54 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАШКЕНТ/МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране, принимаются меры по закупке 1 миллиона доз препарата, сообщает в среду республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.
"Вакцина Sputnik V, разработанная Российским научным центром Гамалеи, сертифицирована и одобрена к массовому применению в Узбекистане", - говорится в сообщении спецкомиссии, размещенном на сайте национального информационного агентства УзА. По данным спецкомиссии, в настоящий момент принимаются практические меры по закупке 1 миллиона доз этой вакцины.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил, что вакцина "Спутник V" сертифицирована в Узбекистане. "Спутник V" одобрен к применению в 28 странах, что символизирует огромный успех российской науки и ее существенный вклад в спасение миллионов жизней. Поставки вакцины в Узбекистан станут важным шагом для профилактики коронавируса в стране", - цитирует фонд слова генерального директора Кирилла Дмитриева.
Ранее служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики сообщала, что вакцинацию против COVID-19 в Узбекистане планируется начать в первой половине марта, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. Первоначально планировалось к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
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Одиннадцатого февраля заместитель начальника СЭС Ботыр Курбанов сообщил РИА Новости, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.
В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V". Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны". Кроме того, узбекская сторона ведет переговоры с 12 производителями вакцин от коронавируса COVID-19 в рамках механизма COVAX, а также проводит в стране третью фазу испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
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