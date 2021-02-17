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В МИД рассказали о перспективах регистрации российской вакцины в США
В МИД рассказали о перспективах регистрации российской вакцины в США
Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять COVID-19, допускает возможность подачи заявки на регистрацию российских вакцин от COVID-19 в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:20
2021-02-17T11:09
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять COVID-19, допускает возможность подачи заявки на регистрацию российских вакцин от COVID-19 в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее в МИД РФ по итогам первого телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена заявили, что стороны высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин."Можно только приветствовать обозначенную с американской стороны готовность этим заниматься. Если при нынешней администрации здесь не произойдет никаких изменений к худшему, то за нами дело совершенно не станет", - сказал Рябков.Он добавил, что российские профильные структуры, как соответствующие министерства и ведомства, так и РФПИ, "очень глубоко погружены в тематику международного сотрудничества" по противодействию COVID-19.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша

В МИД рассказали о перспективах регистрации российской вакцины в США

10:20 17.02.2021 (обновлено: 11:09 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять COVID-19, допускает возможность подачи заявки на регистрацию российских вакцин от COVID-19 в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я допускаю все, почему бы нет. Это (коронавирус - ред.) общая проблема. И чем эффективнее совместные усилия в этой сфере, тем, наверное, лучше для всех", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, возможна ли в перспективе подача заявки на регистрацию российских вакцин в США.
Ранее в МИД РФ по итогам первого телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена заявили, что стороны высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин.
"Можно только приветствовать обозначенную с американской стороны готовность этим заниматься. Если при нынешней администрации здесь не произойдет никаких изменений к худшему, то за нами дело совершенно не станет", - сказал Рябков.
Он добавил, что российские профильные структуры, как соответствующие министерства и ведомства, так и РФПИ, "очень глубоко погружены в тематику международного сотрудничества" по противодействию COVID-19.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
 
Вакцина "Спутник V"РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСША
 
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