https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597793972.html

В МИД рассказали о перспективах регистрации российской вакцины в США

В МИД рассказали о перспективах регистрации российской вакцины в США

Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять COVID-19, допускает возможность подачи заявки на регистрацию российских вакцин от COVID-19 в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:20

2021-02-17T10:20

2021-02-17T11:09

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять COVID-19, допускает возможность подачи заявки на регистрацию российских вакцин от COVID-19 в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее в МИД РФ по итогам первого телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена заявили, что стороны высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин."Можно только приветствовать обозначенную с американской стороны готовность этим заниматься. Если при нынешней администрации здесь не произойдет никаких изменений к худшему, то за нами дело совершенно не станет", - сказал Рябков.Он добавил, что российские профильные структуры, как соответствующие министерства и ведомства, так и РФПИ, "очень глубоко погружены в тематику международного сотрудничества" по противодействию COVID-19.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша