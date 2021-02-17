https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597784019.html

В Иране рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"

В Иране рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"

Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса "Спутник V" менее чем через два месяца, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:07

2021-02-17T09:07

2021-02-17T09:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

казем джалали

коронавирусы

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иран

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ТЕГЕРАН, 17 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса "Спутник V" менее чем через два месяца, сообщила РИА Новости официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари.Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V"."Совместное производство в соответствии с проведенными консультациями министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины "Спутник V" в Иране. Однако мы надеемся, что это будет реализовано менее чем через два месяца", - сообщила представитель минздрава.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, казем джалали, коронавирусы, москва, иран