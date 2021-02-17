Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597784019.html
В Иране рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"
В Иране рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"
Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса "Спутник V" менее чем через два месяца, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:07
2021-02-17T09:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
казем джалали
коронавирусы
москва
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_0:104:3077:1835_1920x0_80_0_0_13e13c95ca2e249d3e18ddb7657ed903.jpg
ТЕГЕРАН, 17 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса "Спутник V" менее чем через два месяца, сообщила РИА Новости официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари.Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V"."Совместное производство в соответствии с проведенными консультациями министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины "Спутник V" в Иране. Однако мы надеемся, что это будет реализовано менее чем через два месяца", - сообщила представитель минздрава.
россия
москва
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_648ad115bc740046776451be471e33e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, казем джалали, коронавирусы, москва, иран

В Иране рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"

09:07 17.02.2021 (обновлено: 09:19 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса "Спутник V" менее чем через два месяца, сообщила РИА Новости официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари.
Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V".
"Совместное производство в соответствии с проведенными консультациями министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины "Спутник V" в Иране. Однако мы надеемся, что это будет реализовано менее чем через два месяца", - сообщила представитель минздрава.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКазем ДжалалиКоронавирусыМоскваИран
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния