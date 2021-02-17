https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597783719.html

В Иране не зафиксировали серьезных побочных эффектов у "Спутника V"

В Иране не зафиксировали серьезных побочных эффектов у "Спутника V"

Министерство здравоохранения Ирана не зафиксировало серьезных побочных эффектов у российской вакцины "Спутник V" с начала вакцинации в стране, сообщила... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:03

2021-02-17T09:03

2021-02-17T09:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

китай

тегеран (город)

индия

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ТЕГЕРАН, 17 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Министерство здравоохранения Ирана не зафиксировало серьезных побочных эффектов у российской вакцины "Спутник V" с начала вакцинации в стране, сообщила официальный представитель ведомства Сима Садат Лари.Девятого февраля Иран начал вакцинацию от коронавируса, используя первую доступную в стране вакцину – НИИ им. Гамалеи. Первоначально она затронет в основном медиков."Вакцина российского производства "Спутник V" на данный момент введена порядка 10 тысячам человек. К настоящему моменту о серьезных побочных эффектах после введения вакцины не сообщалось. Побочные эффекты, как температура или же реакция там, где вакцина введена, были ожидаемы и носят слабый характер, как и у других вакцин. Поводов для беспокойства нет", - сказала она РИА Новости.В настоящий момент Иран не располагает своей вакциной, однако ведет собственные разработки. На первых порах вакцинации Тегеран решил положиться на импортные вакцины. Помимо уже полученной вакцины "Спутник V", Иран рассматривает вопрос закупок вакцин из Индии, Китая, а также обратился к фонду COVAX.Как ранее сообщал РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур, весной - к лету у Ирана будут готовы несколько своих вакцин, в связи с чем потребность Исламской Республики в поставках из-за рубежа будет падать. По его словам, национальная вакцинация покроет порядка 70% населения страны, то есть порядка "56-60 миллионов человек".Лари обозначила сроки вакцинации этого процента населения: "в идеале к концу октября 2021 года".Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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