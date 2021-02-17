https://ria.ru/20210217/urok-1597863546.html

В Югре рассказали о проверке из-за урока с элементами акции протеста

В Югре рассказали о проверке из-за урока с элементами акции протеста

Нарушений закона об образовании при проведении урока мужества с элементами акции протеста в школе №42 Нижневартовска не выявлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:49

2021-02-17T15:49

2021-02-17T15:49

россия

ханты-мансийский автономный округ

ирина волк

владимир колокольцев

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Нарушений закона об образовании при проведении урока мужества с элементами акции протеста в школе №42 Нижневартовска не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации по итогам внутренней проверки.Ранее телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.Согласно информации городского управления МВД, опубликованной ранее, в указанной школе в понедельник прошел урок мужества. С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев". В окружном УМВД назначили служебную проверку после того, как видеозапись с урока распространилась в соцсетях и СМИ.Внутреннюю проверку организовал и департамент образования Нижневартовска. Руководитель ведомства Инна Святченко заявляла во вторник, что образовательное мероприятие в школе №42 проходило в понедельник с участием полицейских и росгвардейцев. При этом в пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.Она уточнила, что мероприятия проводилось по инициативе местной полиции и имело "профориентационную направленность". Директору школы, а также руководителям других учреждений образования в городе департамент рекомендовал проанализировать план воспитательных мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части.Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду сообщила журналистам, что руководство УМВД по ХМАО получило дисциплинарное взыскание от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В министерстве привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям назвали недопустимым.

https://ria.ru/20210216/proverka-1597767312.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, ирина волк, владимир колокольцев, нижневартовск, происшествия