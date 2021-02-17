Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/urok-1597863546.html
В Югре рассказали о проверке из-за урока с элементами акции протеста
В Югре рассказали о проверке из-за урока с элементами акции протеста
Нарушений закона об образовании при проведении урока мужества с элементами акции протеста в школе №42 Нижневартовска не выявлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:49
2021-02-17T15:49
россия
ханты-мансийский автономный округ
ирина волк
владимир колокольцев
нижневартовск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597715891_3:0:599:335_1920x0_80_0_0_d837a6c4d9b2cdc3f5b8eaec30115f1b.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Нарушений закона об образовании при проведении урока мужества с элементами акции протеста в школе №42 Нижневартовска не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации по итогам внутренней проверки.Ранее телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.Согласно информации городского управления МВД, опубликованной ранее, в указанной школе в понедельник прошел урок мужества. С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев". В окружном УМВД назначили служебную проверку после того, как видеозапись с урока распространилась в соцсетях и СМИ.Внутреннюю проверку организовал и департамент образования Нижневартовска. Руководитель ведомства Инна Святченко заявляла во вторник, что образовательное мероприятие в школе №42 проходило в понедельник с участием полицейских и росгвардейцев. При этом в пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.Она уточнила, что мероприятия проводилось по инициативе местной полиции и имело "профориентационную направленность". Директору школы, а также руководителям других учреждений образования в городе департамент рекомендовал проанализировать план воспитательных мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части.Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду сообщила журналистам, что руководство УМВД по ХМАО получило дисциплинарное взыскание от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В министерстве привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям назвали недопустимым.
https://ria.ru/20210216/proverka-1597767312.html
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597715891_106:0:553:335_1920x0_80_0_0_5ca2bdcc1b4a647e03d5ebc14703639b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ханты-мансийский автономный округ, ирина волк, владимир колокольцев, нижневартовск, происшествия

В Югре рассказали о проверке из-за урока с элементами акции протеста

15:49 17.02.2021
 
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис""Урок мужества" в школе №42 города Нижневартовска
Урок мужества в школе №42 города Нижневартовска - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис"
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Нарушений закона об образовании при проведении урока мужества с элементами акции протеста в школе №42 Нижневартовска не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации по итогам внутренней проверки.
Ранее телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.
Набережная реки Иртыш в районе Речного порта в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
16 февраля, 23:29
В Югре МВД начало проверку из-за урока, где изобразили "акцию протеста"
Согласно информации городского управления МВД, опубликованной ранее, в указанной школе в понедельник прошел урок мужества. С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев". В окружном УМВД назначили служебную проверку после того, как видеозапись с урока распространилась в соцсетях и СМИ.
Внутреннюю проверку организовал и департамент образования Нижневартовска. Руководитель ведомства Инна Святченко заявляла во вторник, что образовательное мероприятие в школе №42 проходило в понедельник с участием полицейских и росгвардейцев. При этом в пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.

"По итогам проверки фактов нарушения администрацией и специалистами школы требований федерального закона... "Об образовании в Российской Федерации" не выявлено. Однако были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий", - приводит пресс-служба мэрии в среду слова Святченко.

Она уточнила, что мероприятия проводилось по инициативе местной полиции и имело "профориентационную направленность". Директору школы, а также руководителям других учреждений образования в городе департамент рекомендовал проанализировать план воспитательных мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду сообщила журналистам, что руководство УМВД по ХМАО получило дисциплинарное взыскание от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В министерстве привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям назвали недопустимым.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 08:00
"Потеряли мы молодежь": России и всему миру предстоит настоящее испытание
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округИрина ВолкВладимир КолокольцевНижневартовскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния