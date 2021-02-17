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МВД наказало полицейских за школьный урок с элементами митинга в ХМАО
МВД наказало полицейских за школьный урок с элементами митинга в ХМАО
Руководство УМВД по ХМАО получило предупреждения от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева после проведения в школе урока с элементами акции... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:25
2021-02-17T14:25
россия
ханты-мансийский автономный округ
ирина волк
владимир колокольцев
нижневартовск
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Руководство УМВД по ХМАО получило предупреждения от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева после проведения в школе урока с элементами акции протеста, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее местный телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.Она добавила, что за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание.Кроме того, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник УРЛС УМВД России по ХМАО полковник внутренней службы Сергей Селезнев и замначальника отдела - начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковник внутренней службы Сергей Усенко.
https://ria.ru/20200313/1568567295.html
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ханты-мансийский автономный округ
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россия, ханты-мансийский автономный округ, ирина волк, владимир колокольцев, нижневартовск, происшествия

МВД наказало полицейских за школьный урок с элементами митинга в ХМАО

14:25 17.02.2021
 
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис""Урок мужества" в школе №42 города Нижневартовска
Урок мужества в школе №42 города Нижневартовска - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис"
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Руководство УМВД по ХМАО получило предупреждения от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева после проведения в школе урока с элементами акции протеста, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее местный телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.
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"МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым", - сказала Волк.

Она добавила, что за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание.
Кроме того, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник УРЛС УМВД России по ХМАО полковник внутренней службы Сергей Селезнев и замначальника отдела - начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковник внутренней службы Сергей Усенко.
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РоссияХанты-Мансийский автономный округИрина ВолкВладимир КолокольцевНижневартовскПроисшествия
 
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