https://ria.ru/20210217/urok-1597844225.html

МВД наказало полицейских за школьный урок с элементами митинга в ХМАО

МВД наказало полицейских за школьный урок с элементами митинга в ХМАО

Руководство УМВД по ХМАО получило предупреждения от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева после проведения в школе урока с элементами акции... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:25

2021-02-17T14:25

2021-02-17T14:25

россия

ханты-мансийский автономный округ

ирина волк

владимир колокольцев

нижневартовск

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Руководство УМВД по ХМАО получило предупреждения от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева после проведения в школе урока с элементами акции протеста, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее местный телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.Она добавила, что за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание.Кроме того, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник УРЛС УМВД России по ХМАО полковник внутренней службы Сергей Селезнев и замначальника отдела - начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковник внутренней службы Сергей Усенко.

https://ria.ru/20200313/1568567295.html

https://ria.ru/20201207/politseyskiy-1588005249.html

россия

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нижневартовск

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россия, ханты-мансийский автономный округ, ирина волк, владимир колокольцев, нижневартовск, происшествия