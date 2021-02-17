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Стали известны подробности убийства девочки в Чите
Стали известны подробности убийства девочки в Чите
Девятилетняя девочка в Чите была убита выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:00
2021-02-17T16:00
2021-02-17T16:00
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происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Девятилетняя девочка в Чите была убита выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.Ранее сообщалось, что следователи задержали в Чите подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. По данным следствия, убийство в одном из жилых домов совершил житель Читы 1988 года рождения. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.В сообщении отмечается, что прокуратура проверит правомерность выдачи мужчине разрешения на огнестрельное оружие, а также оценит полноту контрольных мер, принимаемых органами лицензионно-разрешительной работы.
https://ria.ru/20210217/rebenok-1597837022.html
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забайкальский край, чита, происшествия
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости.
Девятилетняя девочка в Чите
была убита выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края
.
Ранее сообщалось, что следователи задержали в Чите подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. По данным следствия, убийство в одном из жилых домов совершил житель Читы 1988 года рождения. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
"Прокуратура Железнодорожного района Читы проводит проверку по факту совершения жителем краевого центра после ссоры выстрела из огнестрельного оружия в дверь соседей по лестничной площадке, в результате которого погибла 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что прокуратура проверит правомерность выдачи мужчине разрешения на огнестрельное оружие, а также оценит полноту контрольных мер, принимаемых органами лицензионно-разрешительной работы.