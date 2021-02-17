https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597865912.html

Стали известны подробности убийства девочки в Чите

Стали известны подробности убийства девочки в Чите

Девятилетняя девочка в Чите была убита выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:00

2021-02-17T16:00

2021-02-17T16:00

забайкальский край

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Девятилетняя девочка в Чите была убита выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.Ранее сообщалось, что следователи задержали в Чите подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. По данным следствия, убийство в одном из жилых домов совершил житель Читы 1988 года рождения. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.В сообщении отмечается, что прокуратура проверит правомерность выдачи мужчине разрешения на огнестрельное оружие, а также оценит полноту контрольных мер, принимаемых органами лицензионно-разрешительной работы.

https://ria.ru/20210217/rebenok-1597837022.html

забайкальский край

чита

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2021

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забайкальский край, чита, происшествия