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В России подорожали мясо и овощи
В России подорожали мясо и овощи
Рост цен на овощи в России с 9 по 15 февраля замедлился: огурцы подорожали на 3,6%, помидоры - на 1,7%, картофель - на 2%, а морковь - на 1,6%, следует из... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:20
2021-02-17T19:20
россия
цены
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рост цен на овощи в России с 9 по 15 февраля замедлился: огурцы подорожали на 3,6%, помидоры - на 1,7%, картофель - на 2%, а морковь - на 1,6%, следует из материалов Росстата."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы – на 3,6%, картофель – на 2%, помидоры – на 1,7%, морковь – на 1,6%", - говорится в сообщении. На неделе со 2 по 8 февраля огурцы подорожали на 6%, картофель - на 2,2%, помидоры - на 2,5%, а морковь - на 1,7%.В свою очередь, свежая белокочанная капуста на минувшей неделе подорожала на 1% (против 0,9% на неделе со 2 по 8 февраля), репчатый лук - на 1,1% (против 1%), яблоки - на 1,1% (против 0,6%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 9 по 15 февраля увеличились в среднем на 1,7%, неделей ранее рост составлял 1,9%.С 9 по 15 февраля выросли цены на мясо кур (на 1,4%), на маргарин (на 0,9%), мороженую рыбу (на 0,5%). Копченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания и сычужные сыра подорожали на 0,3%, вареная колбаса, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, макаронные изделия, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,2%.Говядина, свинина, баранина, мясные консервы, сметана, жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания, вермишель и поваренная соль выросли в цене на 0,1%.За тот же период подешевели пшено, шоколадные конфеты и водка (на 0,2%), фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и карамель (на 0,1%). Цены на сливочное масло, молоко, пшеничную муку, гречневую крупу, рис и печенье не изменились."Масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах – на 0,1-0,9%, в 6 субъектах – на 1,0-1,8%. В 21 субъекте цены не изменились. В то же время в 29 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,3%", - говорится в сообщении статистического ведомства. С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста цен (по 0,1% каждую), с 26 января по 1 февраля - на 0,5%, с 2 по 8 февраля - не изменилось в цене.Сахар-песок в среднем по России подешевел на 0,1%, в том числе в 31 регионе – на 0,1-0,9%, в 7 субъектах – на 1-2,8%. В 27 субъектах цены выросли на 0,1-1,5%, в 20 - не изменились. С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января - на 0,5%, с 19 по 25 января - на 0,5%, а с 26 января по 1 февраля - на 0,6%, со 2 по 8 февраля - на 0,4%."Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,9%, в том числе в 53 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,9%, в 20 субъектах – на 2,0-6,0%. В 5 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены снизились на 0,1-9,4%", - говорится в сообщении. До этого яйца дешевели: с 26 января по 1 февраля - на 0,2%, с 19 по 25 января - на 0,2%, а с 12 по 18 января - на 0,7% после 17 недель роста. Между тем, со 2 по 8 февраля был зафиксирован рост цены в среднем на 0,6%.Пшеничная мука за период со 9 по 15 февраля не изменилась в цене (неделей ранее подорожала на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,1% (против роста на 0,2%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросли в цене на 0,2% (неделей ранее на 0,8%), вермишель подорожала на 0,1% (неделей ранее на 1%).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,2% (на прошлой неделе на 0,1%). Рис в цене не изменился (неделей ранее подорожал на 0,1%), цена гречневой крупы не изменилась (неделей ранее подорожала на 0,1% ), цены на пшено снизились на 0,2% (не изменились на предыдущей неделе).
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россия, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России подорожали мясо и овощи

19:20 17.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Ившин / Перейти в фотобанкЛюди в очереди в одном из продуктовых магазинов в Ижевске
Люди в очереди в одном из продуктовых магазинов в Ижевске - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Константин Ившин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рост цен на овощи в России с 9 по 15 февраля замедлился: огурцы подорожали на 3,6%, помидоры - на 1,7%, картофель - на 2%, а морковь - на 1,6%, следует из материалов Росстата.
"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы – на 3,6%, картофель – на 2%, помидоры – на 1,7%, морковь – на 1,6%", - говорится в сообщении. На неделе со 2 по 8 февраля огурцы подорожали на 6%, картофель - на 2,2%, помидоры - на 2,5%, а морковь - на 1,7%.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 07:42
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В свою очередь, свежая белокочанная капуста на минувшей неделе подорожала на 1% (против 0,9% на неделе со 2 по 8 февраля), репчатый лук - на 1,1% (против 1%), яблоки - на 1,1% (против 0,6%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 9 по 15 февраля увеличились в среднем на 1,7%, неделей ранее рост составлял 1,9%.
С 9 по 15 февраля выросли цены на мясо кур (на 1,4%), на маргарин (на 0,9%), мороженую рыбу (на 0,5%). Копченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания и сычужные сыра подорожали на 0,3%, вареная колбаса, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, макаронные изделия, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,2%.
Говядина, свинина, баранина, мясные консервы, сметана, жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания, вермишель и поваренная соль выросли в цене на 0,1%.
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Вчера, 12:26
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За тот же период подешевели пшено, шоколадные конфеты и водка (на 0,2%), фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и карамель (на 0,1%). Цены на сливочное масло, молоко, пшеничную муку, гречневую крупу, рис и печенье не изменились.
"Масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах – на 0,1-0,9%, в 6 субъектах – на 1,0-1,8%. В 21 субъекте цены не изменились. В то же время в 29 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,3%", - говорится в сообщении статистического ведомства. С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста цен (по 0,1% каждую), с 26 января по 1 февраля - на 0,5%, с 2 по 8 февраля - не изменилось в цене.
Сахар-песок в среднем по России подешевел на 0,1%, в том числе в 31 регионе – на 0,1-0,9%, в 7 субъектах – на 1-2,8%. В 27 субъектах цены выросли на 0,1-1,5%, в 20 - не изменились. С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января - на 0,5%, с 19 по 25 января - на 0,5%, а с 26 января по 1 февраля - на 0,6%, со 2 по 8 февраля - на 0,4%.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:09
Названы причины роста цен на продукты
"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,9%, в том числе в 53 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,9%, в 20 субъектах – на 2,0-6,0%. В 5 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены снизились на 0,1-9,4%", - говорится в сообщении. До этого яйца дешевели: с 26 января по 1 февраля - на 0,2%, с 19 по 25 января - на 0,2%, а с 12 по 18 января - на 0,7% после 17 недель роста. Между тем, со 2 по 8 февраля был зафиксирован рост цены в среднем на 0,6%.
Пшеничная мука за период со 9 по 15 февраля не изменилась в цене (неделей ранее подорожала на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,1% (против роста на 0,2%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросли в цене на 0,2% (неделей ранее на 0,8%), вермишель подорожала на 0,1% (неделей ранее на 1%).
Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,2% (на прошлой неделе на 0,1%). Рис в цене не изменился (неделей ранее подорожал на 0,1%), цена гречневой крупы не изменилась (неделей ранее подорожала на 0,1% ), цены на пшено снизились на 0,2% (не изменились на предыдущей неделе).
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 04:57
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