https://ria.ru/20210217/trump-1597770307.html
Трамп ответил лидеру республиканцев в сенате на обвинение в беспорядках
Трамп ответил лидеру республиканцев в сенате на обвинение в беспорядках
Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T01:10
2021-02-17T01:10
2021-02-17T01:28
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.Ранее Макконнелл заявил о "политической и моральной ответственности" за все сделанное на посту главы государства, в частности за беспорядки в Капитолии 6 января.Трамп считает, что Макконнелл привержен "политике статус-кво", что у него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств. Именно поэтому, по мнению экс-президента, республиканцы по итогам выборов перестали быть фракцией большинства в сенате.Трамп также добавил, что Макконнелл "умолял" его поддержать его кандидатуру на выборах в Кентукки в 2020 году. Трамп выразил сожаление, что согласился и помог переизбранию сенатора."Как быстро он (Макконнелл) обо всем забывает! <...> Он уничтожает республиканскую сторону в сенате и тем самым серьезно вредит нашей стране", — заявил Трамп.Также он обвинил своего оппонента в том, что тот ничего не делает против "экономической и военной угрозы Китая", поскольку у его семьи большие вклады в китайские активы."Митч — мрачный, угрюмый, не улыбающийся политический наемник, и если сенаторы-республиканцы останутся с ним, они никогда больше не выиграют", — предрек Трамп.Между тем на прошлой неделе Макконнелл проголосовал против импичмента Трампу.В январе толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса США и временно помешала утверждению результатов выборов, два человека погибли. Сенат оправдал экс-президента на прошлой неделе, не набрав необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом в 7 сенаторов-республиканцев поддержали этот процесс.
https://ria.ru/20210214/tramp-1597435971.html
https://ria.ru/20210214/impichment-1597385578.html
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кентукки, вашингтон, митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
обрушился с резкой критикой на лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла
.
Ранее Макконнелл заявил о "политической и моральной ответственности" за все сделанное на посту главы государства, в частности за беспорядки в Капитолии
6 января.
"Республиканская партия никогда не сможет быть уважаемой и сильной с политическими "лидерами" вроде сенатора Митча Макконнелла во главе партии", — говорится в письменном заявлении экс-президента.
Трамп считает, что Макконнелл привержен "политике статус-кво", что у него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств. Именно поэтому, по мнению экс-президента, республиканцы по итогам выборов перестали быть фракцией большинства в сенате.
Трамп также добавил, что Макконнелл "умолял" его поддержать его кандидатуру на выборах в Кентукки
в 2020 году. Трамп выразил сожаление, что согласился и помог переизбранию сенатора.
"Как быстро он (Макконнелл) обо всем забывает! <...> Он уничтожает республиканскую сторону в сенате и тем самым серьезно вредит нашей стране", — заявил Трамп.
Также он обвинил своего оппонента в том, что тот ничего не делает против "экономической и военной угрозы Китая", поскольку у его семьи большие вклады в китайские активы.
"Митч — мрачный, угрюмый, не улыбающийся политический наемник, и если сенаторы-республиканцы останутся с ним, они никогда больше не выиграют", — предрек Трамп.
Между тем на прошлой неделе Макконнелл проголосовал против импичмента Трампу.
В январе толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса США и временно помешала утверждению результатов выборов, два человека погибли. Сенат оправдал экс-президента на прошлой неделе, не набрав необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом в 7 сенаторов-республиканцев поддержали этот процесс.