https://ria.ru/20210217/tesla-1597828929.html

Появились первые изображения недорогого электромобиля Tesla

Появились первые изображения недорогого электромобиля Tesla

Предположительный дизайн самого доступного электрокара от компании Tesla попали в Сеть. Об этом сообщает Electrek, ссылаясь на бразильского дизайнера Клебера... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:08

2021-02-17T13:08

2021-02-17T13:08

наука

илон маск

tesla motors

технологии

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Предположительный дизайн самого доступного электрокара от компании Tesla попали в Сеть. Об этом сообщает Electrek, ссылаясь на бразильского дизайнера Клебера Сильва.Дизайнер показал возможный дизайн электромобиля, основанный на основе опубликованного наброска внешности Tesla Model 2. Это компактный хетчбэк, передняя часть которого напоминает старшие модели, в том числе и Tesla Model 3.Предполагается, что новый электромобиль компании Илона Маска будет продаваться за 25 000 долларов (1,8 миллиона рублей по текущему курсу), что сделает Model 2 самой дешевой Tesla. Разработку ведет китайское подразделение компании, но продавать электрический хетчбэк собираются по всему миру.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, технологии