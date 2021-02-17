https://ria.ru/20210217/tesla-1597828929.html
Появились первые изображения недорогого электромобиля Tesla
Появились первые изображения недорогого электромобиля Tesla
Предположительный дизайн самого доступного электрокара от компании Tesla попали в Сеть. Об этом сообщает Electrek, ссылаясь на бразильского дизайнера Клебера... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:08
2021-02-17T13:08
2021-02-17T13:08
наука
илон маск
tesla motors
технологии
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Предположительный дизайн самого доступного электрокара от компании Tesla попали в Сеть. Об этом сообщает Electrek, ссылаясь на бразильского дизайнера Клебера Сильва.Дизайнер показал возможный дизайн электромобиля, основанный на основе опубликованного наброска внешности Tesla Model 2. Это компактный хетчбэк, передняя часть которого напоминает старшие модели, в том числе и Tesla Model 3.Предполагается, что новый электромобиль компании Илона Маска будет продаваться за 25 000 долларов (1,8 миллиона рублей по текущему курсу), что сделает Model 2 самой дешевой Tesla. Разработку ведет китайское подразделение компании, но продавать электрический хетчбэк собираются по всему миру.
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РИА Новости
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илон маск, tesla motors, технологии