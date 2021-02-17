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ФАС оценит влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены на такси в Москве
ФАС оценит влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены на такси в Москве
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:43
2021-02-17T19:43
россия
елена заева
uber
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке, рассказала РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.Ранее Дептранс Москвы в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что из-за взлетевшего спроса на такси на фоне непогоды в Москве некоторые агрегаторы подняли стоимость в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок. Ряд общественных объединений, среди которых "Общероссийское объединение пассажиров", направили главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой проверить рост цен агрегаторов такси из-за снегопада."На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке", - сказала Заева.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование, чтобы оценить влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены и комиссии на такси в Москве и Подмосковье, сообщила Елена Заева."Доля Яндекс.Такси + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%, ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий", - сказала она.В службе также отметили, что антимонопольным законодательством сам по себе факт доминирования на товарном рынке не запрещён, но запрещается злоупотребление доминирующим положением.
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россия, елена заева, uber, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, московская область (подмосковье), общество

ФАС оценит влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены на такси в Москве

19:43 17.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке, рассказала РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.
Ранее Дептранс Москвы в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что из-за взлетевшего спроса на такси на фоне непогоды в Москве некоторые агрегаторы подняли стоимость в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок. Ряд общественных объединений, среди которых "Общероссийское объединение пассажиров", направили главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой проверить рост цен агрегаторов такси из-за снегопада.
"На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке", - сказала Заева.

"Отметим, что цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги",- добавила Заева.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование, чтобы оценить влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены и комиссии на такси в Москве и Подмосковье, сообщила Елена Заева.
"Доля Яндекс.Такси + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%, ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий", - сказала она.
В службе также отметили, что антимонопольным законодательством сам по себе факт доминирования на товарном рынке не запрещён, но запрещается злоупотребление доминирующим положением.
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 04:04
Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
 
РоссияЕлена ЗаеваUberФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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