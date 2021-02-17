https://ria.ru/20210217/taksi-1597910771.html

ФАС оценит влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены на такси в Москве

ФАС оценит влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены на такси в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:43

2021-02-17T19:43

2021-02-17T19:43

россия

елена заева

uber

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке, рассказала РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.Ранее Дептранс Москвы в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что из-за взлетевшего спроса на такси на фоне непогоды в Москве некоторые агрегаторы подняли стоимость в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок. Ряд общественных объединений, среди которых "Общероссийское объединение пассажиров", направили главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой проверить рост цен агрегаторов такси из-за снегопада."На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке", - сказала Заева.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование, чтобы оценить влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены и комиссии на такси в Москве и Подмосковье, сообщила Елена Заева."Доля Яндекс.Такси + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%, ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий", - сказала она.В службе также отметили, что антимонопольным законодательством сам по себе факт доминирования на товарном рынке не запрещён, но запрещается злоупотребление доминирующим положением.

https://ria.ru/20210217/taksi-1597774643.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена заева, uber, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, московская область (подмосковье), общество