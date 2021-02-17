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https://ria.ru/20210217/sysoeva-1597707161.html
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева впервые разместила фото с бойфрендом
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева впервые разместила фото с бойфрендом
Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ впервые опубликовала в Instagram совместный снимок со своим молодым человеком — сценаристом Дмитрием РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T00:46
2021-02-17T00:46
отношения
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
тнт (телеканал)
шоубиз
надежда сысоева
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ впервые опубликовала в Instagram совместный снимок со своим молодым человеком — сценаристом Дмитрием Чернаком. На снимке пара позирует в черных нарядах. Дмитрий с закрытыми глазами обнимает подругу, а Надежда в ответ улыбается ему. В беседе с одним из подписчиков, который поинтересовался, кто стоит рядом с Сысоевой, актриса написала в шуточной форме: "это Брэдли Кумер, ю ноу?" Остальные пользователи отметили, что Дмитрий и Надежда вместе гармонично смотрятся: "Шикарные", Красивые", "Счастья вам". После расставания в 2018-м году с продюсером Ильей Бачуриным, Сысоева долгое время не распространялась о личной жизни. Но в мае прошлого года призналась, что состоит в новых отношениях. Но с кем — участница Comedy Woman тогда не рассказала. "Карантин провожу с парнем. Пока я выхожу в прямые эфиры, он готовит окрошку. Многие мои знакомые расстались со своими парнями из-за карантина. Другие наоборот — заводят животных, чтобы не скучать. Или же сидят на сайтах знакомств", — прокомментировала Надежда.
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отношения, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), надежда сысоева

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева впервые разместила фото с бойфрендом

00:46 17.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПервая российская премия в области веб-индустрии
Первая российская премия в области веб-индустрии - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ впервые опубликовала в Instagram совместный снимок со своим молодым человеком — сценаристом Дмитрием Чернаком.
На снимке пара позирует в черных нарядах. Дмитрий с закрытыми глазами обнимает подругу, а Надежда в ответ улыбается ему.
В беседе с одним из подписчиков, который поинтересовался, кто стоит рядом с Сысоевой, актриса написала в шуточной форме: "это Брэдли Кумер, ю ноу?"
Остальные пользователи отметили, что Дмитрий и Надежда вместе гармонично смотрятся: "Шикарные", Красивые", "Счастья вам".
После расставания в 2018-м году с продюсером Ильей Бачуриным, Сысоева долгое время не распространялась о личной жизни. Но в мае прошлого года призналась, что состоит в новых отношениях. Но с кем — участница Comedy Woman тогда не рассказала.
"Карантин провожу с парнем. Пока я выхожу в прямые эфиры, он готовит окрошку. Многие мои знакомые расстались со своими парнями из-за карантина. Другие наоборот — заводят животных, чтобы не скучать. Или же сидят на сайтах знакомств", — прокомментировала Надежда.
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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ШоубизотношенияШоу-бизнесЗнаменитостизвездыТНТ (телеканал)Надежда Сысоева
 
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