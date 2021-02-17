https://ria.ru/20210217/sysoeva-1597707161.html

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева впервые разместила фото с бойфрендом

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева впервые разместила фото с бойфрендом

Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ впервые опубликовала в Instagram совместный снимок со своим молодым человеком — сценаристом Дмитрием РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T00:46

2021-02-17T00:46

2021-02-17T00:46

отношения

шоу-бизнес

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тнт (телеканал)

шоубиз

надежда сысоева

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ впервые опубликовала в Instagram совместный снимок со своим молодым человеком — сценаристом Дмитрием Чернаком. На снимке пара позирует в черных нарядах. Дмитрий с закрытыми глазами обнимает подругу, а Надежда в ответ улыбается ему. В беседе с одним из подписчиков, который поинтересовался, кто стоит рядом с Сысоевой, актриса написала в шуточной форме: "это Брэдли Кумер, ю ноу?" Остальные пользователи отметили, что Дмитрий и Надежда вместе гармонично смотрятся: "Шикарные", Красивые", "Счастья вам". После расставания в 2018-м году с продюсером Ильей Бачуриным, Сысоева долгое время не распространялась о личной жизни. Но в мае прошлого года призналась, что состоит в новых отношениях. Но с кем — участница Comedy Woman тогда не рассказала. "Карантин провожу с парнем. Пока я выхожу в прямые эфиры, он готовит окрошку. Многие мои знакомые расстались со своими парнями из-за карантина. Другие наоборот — заводят животных, чтобы не скучать. Или же сидят на сайтах знакомств", — прокомментировала Надежда.

https://ria.ru/20210216/shnurov-1597561840.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), надежда сысоева