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Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева впервые разместила фото с бойфрендом
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева впервые разместила фото с бойфрендом
Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ впервые опубликовала в Instagram совместный снимок со своим молодым человеком — сценаристом Дмитрием РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T00:46
2021-02-17T00:46
2021-02-17T00:46
отношения
шоу-бизнес
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звезды
тнт (телеканал)
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надежда сысоева
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ впервые опубликовала в Instagram совместный снимок со своим молодым человеком — сценаристом Дмитрием Чернаком. На снимке пара позирует в черных нарядах. Дмитрий с закрытыми глазами обнимает подругу, а Надежда в ответ улыбается ему. В беседе с одним из подписчиков, который поинтересовался, кто стоит рядом с Сысоевой, актриса написала в шуточной форме: "это Брэдли Кумер, ю ноу?" Остальные пользователи отметили, что Дмитрий и Надежда вместе гармонично смотрятся: "Шикарные", Красивые", "Счастья вам". После расставания в 2018-м году с продюсером Ильей Бачуриным, Сысоева долгое время не распространялась о личной жизни. Но в мае прошлого года призналась, что состоит в новых отношениях. Но с кем — участница Comedy Woman тогда не рассказала. "Карантин провожу с парнем. Пока я выхожу в прямые эфиры, он готовит окрошку. Многие мои знакомые расстались со своими парнями из-за карантина. Другие наоборот — заводят животных, чтобы не скучать. Или же сидят на сайтах знакомств", — прокомментировала Надежда.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, тнт (телеканал), надежда сысоева
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ впервые опубликовала в Instagram совместный снимок со своим молодым человеком — сценаристом Дмитрием Чернаком.
На снимке пара позирует в черных нарядах. Дмитрий с закрытыми глазами обнимает подругу, а Надежда в ответ улыбается ему.
В беседе с одним из подписчиков, который поинтересовался, кто стоит рядом с Сысоевой, актриса написала в шуточной форме: "это Брэдли Кумер, ю ноу?"
Остальные пользователи отметили, что Дмитрий и Надежда вместе гармонично смотрятся: "Шикарные", Красивые", "Счастья вам".
После расставания в 2018-м году с продюсером Ильей Бачуриным, Сысоева долгое время не распространялась о личной жизни. Но в мае прошлого года призналась
, что состоит в новых отношениях. Но с кем — участница Comedy Woman тогда не рассказала.
"Карантин провожу с парнем. Пока я выхожу в прямые эфиры, он готовит окрошку. Многие мои знакомые расстались со своими парнями из-за карантина. Другие наоборот — заводят животных, чтобы не скучать. Или же сидят на сайтах знакомств", — прокомментировала Надежда.