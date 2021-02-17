https://ria.ru/20210217/svyaz-1597845480.html

"Ростелеком" построил первую подводную линию связи в Калининград

"Ростелеком" построил первую подводную линию связи в Калининград

"Ростелеком" завершил строительство первой подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Кингисепп - Калининград, напрямую соединив анклав с сетями РФ,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:32

2021-02-17T14:32

2021-02-17T20:53

россия

балтийское море

ростелеком

калининград

технологии

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 17 фев - РИА Новости. "Ростелеком" завершил строительство первой подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Кингисепп - Калининград, напрямую соединив анклав с сетями РФ, минуя территории сопредельных государств, сообщила компания.Подводная волоконно-оптическая линия связи Калининград-Кингисепп гарантирует информационную безопасность Калининградской области и открывает новые возможности для бизнеса в этой сфере, считает губернатор области Антон Алиханов.Он отметил, что переход на информационный обмен через новую линию связи полностью состоится к концу марта.Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, глава совета директоров "Ростелекома" Сергей Иванов назвал завершение строительства ВОЛС очень важным событием не только для Калининградской области, но и для всей России.Он уточнил, что строительство заняло 2 года. Проект потребовал множества международных согласований, потому что кабель прошел по дну Балтийского моря в том числе в зонах, контролируемых другими странами, в том числе Швеции и Финляндии."Работы завершены и теперь, я думаю, это послужит дальнейшим толчком для развития Калининградской области. Это ключевой элемент инфраструктуры любого государства, любой области", - заявил Иванов.Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что сегодня ВОЛС, стоимость которой составила чуть меньше 6 миллиардов рублей, находится в опытной эксплуатации, в промышленную эксплуатацию ее планируется ввести в конце марта. "Уже совсем в недалеком будущем мы полностью переключим тот трафик, который сегодня идет по каналам международных операторов через другие государства, на эту линию. Это позволит нам обеспечить безопасность, надежность", - сообщил глава компании.По его словам, пропускная способность нового кабеля рассчитана на рост трафика на многие годы вперед. "Мы можем в 80 раз увеличить его пропускную способность по сравнению с теми потребностями, которые сегодня есть", - уточнил Осеевский.Он также сообщил, что подводный кабель зарезервирован спутниковым каналом, для этого "Ростелеком" установил новое оборудование спутниковой связи. "Поэтому в целом надежность будет обеспечена на необходимом уровне", - заверил президент "Ростелекома".Компания рассматривает возможность использования новой ВОЛС и для пропуска международного трафика, в том числе возможно его использование как части проекта "Транзит Европа-Азия" (ТЕА).Общая протяженность новой линии, проложенной по дну Балтийского моря, составила 1 115 км, пропускная способность — 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая линия связи обеспечит готовность цифровой инфраструктуры "Ростелекома" к растущим объемам трафика, повысит надежность и качество предоставления инновационных услуг, включая телемедицину и дистанционное образование в Калининградской области.

https://ria.ru/20210210/tranzit-1596789836.html

https://ria.ru/20200317/1568739039.html

россия

балтийское море

калининград

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россия, балтийское море, ростелеком, калининград, технологии