https://ria.ru/20210217/sugroby-1597822820.html

Москвичей предупредили о погоде "с мужским характером" на 23 февраля

Москвичей предупредили о погоде "с мужским характером" на 23 февраля

Метель и мороз ожидаются в День защитника Отечества в Москве, выпадет до трети месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:45

2021-02-17T12:45

2021-02-17T12:54

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Метель и мороз ожидаются в День защитника Отечества в Москве, выпадет до трети месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, будние дни в столичном регионе пройдут под знаком аномальных 20-градусных морозов с минимальной вероятностью осадков и скромным солнцем. Однако к выходным холод снова отступит. В воскресенье скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего небо затянут снеговые облака, ночью потеплеет до -12…-17, днем температура воздуха повысится до -2…-7, к вечеру возможно до 0…-5. В понедельник, 22 февраля, пройдёт холодная фронтальная система, сопровождаемая скоротечными зарядами снега, из-за чего под утро воздух остынет до -7…-12, днем будет -3…-8."В день защитника Отечества атмосферный фронт обострится, праздничный день будет самым ненастным, то есть наиболее снежным - до 1/3 месячной нормы - и холодным, усилится ветер, закружат метели с ухудшением видимости. Ночная температура будет колебаться от -15 до -20, а днем не выше -12…-17, что на 5-8 градусов холоднее положенного. В общем, в День защитника Отечества погода будет "с мужским характером", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что сугробы в городе на праздниках подрастут до 60-65 сантиметров, что вдвое выше нормы, а в Подмосковье - местами до 70-80 сантиметров.

https://ria.ru/20210217/sakhalin-1597799780.html

москва

московская область (подмосковье)

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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество