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В ГД внесли проект об участии в выборах людей с судимостями
В ГД внесли проект об участии в выборах людей с судимостями
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, дающий право привлекавшимся к уголовной или административной ответственности выдвигать свою кандидатуру РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:14
2021-02-17T21:14
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, дающий право привлекавшимся к уголовной или административной ответственности выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.Уточняется, что согласно действующему законодательству граждане, осужденные по ряду уголовных статей или совершившие некоторые административные правонарушения, в зависимости от срока снятия или погашения судимости не могут быть избранными.Подчеркивается, что участие в выборах осужденных и отбывших наказание по ряду уголовных или административных статей не может быть ограничено федеральным законом, так как оно "не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".
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россия, лдпр, госдума рф, политика

В ГД внесли проект об участии в выборах людей с судимостями

21:14 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, дающий право привлекавшимся к уголовной или административной ответственности выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Уточняется, что согласно действующему законодательству граждане, осужденные по ряду уголовных статей или совершившие некоторые административные правонарушения, в зависимости от срока снятия или погашения судимости не могут быть избранными.
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"Введение подобных ограничений лишает перечисленные категории лиц их конституционного пассивного избирательного права - выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней ветвей власти и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

Подчеркивается, что участие в выборах осужденных и отбывших наказание по ряду уголовных или административных статей не может быть ограничено федеральным законом, так как оно "не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

"Существующие ограничения допускают возможность злоупотребления со стороны заинтересованных лиц в привлечении к уголовной или административной ответственности граждан по предусмотренным статьям с целью недопущения их к участию в выборах. Проектом закона предлагается привести в соответствие с Конституцией РФ нормы избирательного законодательства и отменить установленные ограничения", - добавляется в записке.

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