https://ria.ru/20210217/sudimost-1597921687.html

В ГД внесли проект об участии в выборах людей с судимостями

В ГД внесли проект об участии в выборах людей с судимостями

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, дающий право привлекавшимся к уголовной или административной ответственности выдвигать свою кандидатуру РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:14

2021-02-17T21:14

2021-02-17T21:14

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, дающий право привлекавшимся к уголовной или административной ответственности выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.Уточняется, что согласно действующему законодательству граждане, осужденные по ряду уголовных статей или совершившие некоторые административные правонарушения, в зависимости от срока снятия или погашения судимости не могут быть избранными.Подчеркивается, что участие в выборах осужденных и отбывших наказание по ряду уголовных или административных статей не может быть ограничено федеральным законом, так как оно "не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

https://ria.ru/20201031/senatory-1582466868.html

https://ria.ru/20200520/1571725844.html

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