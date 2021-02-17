https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html
Космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС
Космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС
Российский космонавт Сергей Рыжиков, который при отклонении автоматики космического корабля "Прогресс МС-16" взял управление кораблем в свои руки, за эту... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:36
2021-02-17T13:36
2021-02-17T13:36
хочу стать космонавтом
россия
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, который при отклонении автоматики космического корабля "Прогресс МС-16" взял управление кораблем в свои руки, за эту операцию получит премию, заявил РИА Новости Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.Падалка пояснил, что размер премии зависит от того, была ли ручная стыковка плановой операцией или была связана со сбоем в автоматике корабля или станции.Так он прокомментировал сегодняшние события на орбите: космический грузовик "Прогресс МС-16" должен был причалить к модулю "Пирс" в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя. Дальнейшая стыковка прошла успешно.Падалка поздравил экипаж с успешным выполнением ручной стыковки: "Молодцы. Экипаж сработал мастерски".Космонавт уточнил, что сам за карьеру дважды стыковал вручную грузовые корабли "Прогресс" и пять раз стыковал или перестыковывал пилотируемые "Союзы".
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россия, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Российский космонавт Сергей Рыжиков
, который при отклонении автоматики космического корабля "Прогресс МС-16" взял управление кораблем в свои руки, за эту операцию получит премию, заявил РИА Новости Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка
.
"Да. И за "Прогресс", и за "Союз". За все ручные стыковки, согласно контракту", - рассказал он, отвечая на вопрос, получат ли космонавты премию за ручную стыковку корабля.
Падалка пояснил, что размер премии зависит от того, была ли ручная стыковка плановой операцией или была связана со сбоем в автоматике корабля или станции.
Так он прокомментировал сегодняшние события на орбите: космический грузовик "Прогресс МС-16" должен был причалить к модулю "Пирс" в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя. Дальнейшая стыковка прошла успешно.
Падалка поздравил экипаж с успешным выполнением ручной стыковки: "Молодцы. Экипаж сработал мастерски".
Космонавт уточнил, что сам за карьеру дважды стыковал вручную грузовые корабли "Прогресс" и пять раз стыковал или перестыковывал пилотируемые "Союзы".