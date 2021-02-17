Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html
Космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС
Космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС
Российский космонавт Сергей Рыжиков, который при отклонении автоматики космического корабля "Прогресс МС-16" взял управление кораблем в свои руки, за эту... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:36
2021-02-17T13:36
хочу стать космонавтом
россия
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590043531_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_8d56d0232df44ccb444e22f3e4430f1c.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, который при отклонении автоматики космического корабля "Прогресс МС-16" взял управление кораблем в свои руки, за эту операцию получит премию, заявил РИА Новости Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.Падалка пояснил, что размер премии зависит от того, была ли ручная стыковка плановой операцией или была связана со сбоем в автоматике корабля или станции.Так он прокомментировал сегодняшние события на орбите: космический грузовик "Прогресс МС-16" должен был причалить к модулю "Пирс" в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя. Дальнейшая стыковка прошла успешно.Падалка поздравил экипаж с успешным выполнением ручной стыковки: "Молодцы. Экипаж сработал мастерски".Космонавт уточнил, что сам за карьеру дважды стыковал вручную грузовые корабли "Прогресс" и пять раз стыковал или перестыковывал пилотируемые "Союзы".
https://ria.ru/20210217/situatsii-1597823332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590043531_46:165:2556:2048_1920x0_80_0_0_18c21b3757c1df1c9ac448caaff4143f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС

13:36 17.02.2021
 
© Фото : РоскосмосКосмонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на МКС
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на МКС - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, который при отклонении автоматики космического корабля "Прогресс МС-16" взял управление кораблем в свои руки, за эту операцию получит премию, заявил РИА Новости Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.
"Да. И за "Прогресс", и за "Союз". За все ручные стыковки, согласно контракту", - рассказал он, отвечая на вопрос, получат ли космонавты премию за ручную стыковку корабля.
Падалка пояснил, что размер премии зависит от того, была ли ручная стыковка плановой операцией или была связана со сбоем в автоматике корабля или станции.
Так он прокомментировал сегодняшние события на орбите: космический грузовик "Прогресс МС-16" должен был причалить к модулю "Пирс" в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя. Дальнейшая стыковка прошла успешно.
Ракета-носитель Протон-К с российским спутником военного назначения Космос стартует с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 12:46
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами (2016-2021 гг)
Падалка поздравил экипаж с успешным выполнением ручной стыковки: "Молодцы. Экипаж сработал мастерски".
Космонавт уточнил, что сам за карьеру дважды стыковал вручную грузовые корабли "Прогресс" и пять раз стыковал или перестыковывал пилотируемые "Союзы".
 
Хочу стать космонавтомРоссияСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния