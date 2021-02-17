https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html

Космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС

Космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков, который при отклонении автоматики космического корабля "Прогресс МС-16" взял управление кораблем в свои руки, за эту... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:36

2021-02-17T13:36

2021-02-17T13:36

хочу стать космонавтом

россия

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, который при отклонении автоматики космического корабля "Прогресс МС-16" взял управление кораблем в свои руки, за эту операцию получит премию, заявил РИА Новости Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.Падалка пояснил, что размер премии зависит от того, была ли ручная стыковка плановой операцией или была связана со сбоем в автоматике корабля или станции.Так он прокомментировал сегодняшние события на орбите: космический грузовик "Прогресс МС-16" должен был причалить к модулю "Пирс" в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя. Дальнейшая стыковка прошла успешно.Падалка поздравил экипаж с успешным выполнением ручной стыковки: "Молодцы. Экипаж сработал мастерски".Космонавт уточнил, что сам за карьеру дважды стыковал вручную грузовые корабли "Прогресс" и пять раз стыковал или перестыковывал пилотируемые "Союзы".

https://ria.ru/20210217/situatsii-1597823332.html

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россия, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука