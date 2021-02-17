https://ria.ru/20210217/sputnikpro-1597900239.html

Проект SputnikPro впервые стартовал в Иране

Проект SputnikPro впервые стартовал в Иране

Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило цикл лекций для иранской аудитории в рамках просветительского проекта SputnikPro. На первой... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:46

2021-02-17T18:46

2021-02-17T18:46

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иран

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило цикл лекций для иранской аудитории в рамках просветительского проекта SputnikPro. На первой онлайн-встрече руководитель новостной службы на иностранных языках Sputnik Виктория Поликарпова рассказала сотрудникам головного офиса и региональных хабов ведущего в Иране информационного агентства IRNA о ключевых навыках написания новостей, определении повестки, углах подачи информации и работе репортера на месте событий. "Сегодняшняя интерактивная беседа с журналистами новостного агентства IRNA была поистине исторической – впервые уровень доверия и открытости между нашими агентствами был на таком высоком уровне, что мы смогли обсудить такие тонкие и неоднозначные моменты при написании новостей, как маркирование террористических организаций, использование эмоциональных эпитетов-прилагательных в новостной подаче, присутствие элемента "драмы" при написании новостных текстов, а также постарались ответить на вопрос, возможно ли избежать "перевернутой пирамиды" в структуре агентской новости", - отметила Виктория Поликарпова.Следующие вебинары для иранских коллег затронут работу цифровых медиа, циркуляцию фейковых новостей и ключевые аспекты фотожурналистики.IRNA – государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, созданное в 1934 году. Одно из наиболее авторитетных и цитируемых СМИ в стране, ежедневно публикует новости на фарси, урду, английском, французском, испанском, немецком, русском, арабском, турецком и китайском языках.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210217/sputnikpro-1597847238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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