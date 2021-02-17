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Шумная соседка получила шокирующее письмо после вечеринки
Шумная соседка получила шокирующее письмо после вечеринки
Пользовательница Сети показала "шокирующее" письмо, которое она и ее подруги получили после празднования дня рождения. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T23:42
2021-02-17T23:42
2021-02-17T23:44
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пользовательница Сети показала "шокирующее" письмо, которое она и ее подруги получили после празднования дня рождения.Как сообщает таблоид The Sun, перед вечеринкой девушки оставили под дверью соседки записку, в которой заранее извинились за шум. На следующий день они получили ответ, в котором женщина призвала их никогда не просить у нее прощения за громкие звуки и призналась, что слушала их смех и визг "как музыку"."Это напомнило мне о радостных и веселых днях, которые мы проводили в нашем доме вместе с детьми. Я скучаю по этим звукам и мне нравится слышать, как кто-то веселится", — написала женщина.Она посетовала, что все ее дети выросли и разъехались, а муж умер три года назад. Также соседка поздравила именинницу с праздником и посоветовала девушкам продолжать радоваться жизни.
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женщины, соцсети, интернет, в мире
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пользовательница Сети показала "шокирующее" письмо, которое она и ее подруги получили после празднования дня рождения.
Как сообщает таблоид The Sun
, перед вечеринкой девушки оставили под дверью соседки записку, в которой заранее извинились за шум. На следующий день они получили ответ, в котором женщина призвала их никогда не просить у нее прощения за громкие звуки и призналась, что слушала их смех и визг "как музыку".
"Это напомнило мне о радостных и веселых днях, которые мы проводили в нашем доме вместе с детьми. Я скучаю по этим звукам и мне нравится слышать, как кто-то веселится", — написала женщина.
Она посетовала, что все ее дети выросли и разъехались, а муж умер три года назад. Также соседка поздравила именинницу с праздником и посоветовала девушкам продолжать радоваться жизни.