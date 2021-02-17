https://ria.ru/20210217/solovev-1597808335.html
Соловьев ответил на обвинения в реабилитации нацизма
Соловьев ответил на обвинения в реабилитации нацизма
Телеведущий Владимир Соловьев ответил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на обвинение в реабилитации нацизма, пишет URA.RU. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:30
2021-02-17T11:30
2021-02-17T14:22
владимир соловьев (телеведущий)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
валерий рашкин
адольф гитлер
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев ответил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на обвинение в реабилитации нацизма, пишет URA.RU.Ранее депутат Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" ранее заявил, что Адольф Гитлер был "смелым человеком", так как "не косил от армии". Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками.
https://ria.ru/20210217/solovev-1597805603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир соловьев (телеведущий), госдума рф, генеральная прокуратура рф, валерий рашкин, адольф гитлер, происшествия