https://ria.ru/20210217/solovev-1597808335.html

Соловьев ответил на обвинения в реабилитации нацизма

Соловьев ответил на обвинения в реабилитации нацизма

Телеведущий Владимир Соловьев ответил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на обвинение в реабилитации нацизма, пишет URA.RU. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:30

2021-02-17T11:30

2021-02-17T14:22

владимир соловьев (телеведущий)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

валерий рашкин

адольф гитлер

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69c2b86f17d9f8f90ae97d6d06ee3da1.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев ответил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на обвинение в реабилитации нацизма, пишет URA.RU.Ранее депутат Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" ранее заявил, что Адольф Гитлер был "смелым человеком", так как "не косил от армии". Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками.

https://ria.ru/20210217/solovev-1597805603.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), госдума рф, генеральная прокуратура рф, валерий рашкин, адольф гитлер, происшествия