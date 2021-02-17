https://ria.ru/20210217/solovev-1597805603.html

Соловьева снова заблокировали в Clubhouse

Соловьева снова заблокировали в Clubhouse

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в Telegram-канале, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:20

2021-02-17T11:20

2021-02-17T16:57

clubhouse

владимир соловьев (телеведущий)

telegram (приложение)

технологии

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в Telegram-канале, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse.По словам Соловьева, с его стороны не было никаких нарушений."Clubhouse против свободы слова? <…> И поток доносов либерХунвейбинов. Результат — блокировка", — написал телеведущий.Служба поддержки социальной сети не ответила на его письмо, добавил он.Позже стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту российского журналиста.Clubhouse уже блокировал Соловьева 15 февраля. При этом телеведущий не провел на платформе ни одного эфира.В основе приложения лежит голосовое общение без возможности записи и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только сейчас. Чтобы присоединиться к соцсети, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

https://ria.ru/20210216/moda-1597633771.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), технологии, общество