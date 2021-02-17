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Соловьева снова заблокировали в Clubhouse
Соловьева снова заблокировали в Clubhouse
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в Telegram-канале, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:20
2021-02-17T16:57
clubhouse
владимир соловьев (телеведущий)
telegram (приложение)
технологии
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в Telegram-канале, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse.По словам Соловьева, с его стороны не было никаких нарушений."Clubhouse против свободы слова? &lt;…&gt; И поток доносов либерХунвейбинов. Результат — блокировка", — написал телеведущий.Служба поддержки социальной сети не ответила на его письмо, добавил он.Позже стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту российского журналиста.Clubhouse уже блокировал Соловьева 15 февраля. При этом телеведущий не провел на платформе ни одного эфира.В основе приложения лежит голосовое общение без возможности записи и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только сейчас. Чтобы присоединиться к соцсети, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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clubhouse, владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), технологии, общество

Соловьева снова заблокировали в Clubhouse

11:20 17.02.2021 (обновлено: 16:57 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в Telegram-канале, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse.
По словам Соловьева, с его стороны не было никаких нарушений.
"Clubhouse против свободы слова? <…> И поток доносов либерХунвейбинов. Результат — блокировка", — написал телеведущий.
Служба поддержки социальной сети не ответила на его письмо, добавил он.
Позже стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту российского журналиста.
Clubhouse уже блокировал Соловьева 15 февраля. При этом телеведущий не провел на платформе ни одного эфира.
В основе приложения лежит голосовое общение без возможности записи и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только сейчас. Чтобы присоединиться к соцсети, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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ClubhouseВладимир Соловьев (телеведущий)Telegram (приложение)ТехнологииОбщество
 
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