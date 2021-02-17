https://ria.ru/20210217/solovev-1597805603.html
Соловьева снова заблокировали в Clubhouse
Соловьева снова заблокировали в Clubhouse
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в Telegram-канале, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:20
2021-02-17T11:20
2021-02-17T16:57
clubhouse
владимир соловьев (телеведущий)
telegram (приложение)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_901f5b56445b47029b15460f2dc19b88.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в Telegram-канале, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse.По словам Соловьева, с его стороны не было никаких нарушений."Clubhouse против свободы слова? <…> И поток доносов либерХунвейбинов. Результат — блокировка", — написал телеведущий.Служба поддержки социальной сети не ответила на его письмо, добавил он.Позже стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту российского журналиста.Clubhouse уже блокировал Соловьева 15 февраля. При этом телеведущий не провел на платформе ни одного эфира.В основе приложения лежит голосовое общение без возможности записи и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только сейчас. Чтобы присоединиться к соцсети, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
https://ria.ru/20210216/moda-1597633771.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0e5ee097d785e9ecd6f9ce433ff3930c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
clubhouse, владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), технологии, общество
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Телеведущий Владимир Соловьев
рассказал в Telegram-канале
, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse.
По словам Соловьева, с его стороны не было никаких нарушений.
"Clubhouse против свободы слова? <…> И поток доносов либерХунвейбинов. Результат — блокировка", — написал телеведущий.
Служба поддержки социальной сети не ответила на его письмо, добавил он.
Позже стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту российского журналиста.
Clubhouse уже блокировал Соловьева 15 февраля. При этом телеведущий не провел на платформе ни одного эфира.
В основе приложения лежит голосовое общение без возможности записи и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только сейчас. Чтобы присоединиться к соцсети, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.