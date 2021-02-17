https://ria.ru/20210217/sneg-1597834082.html

Снегопад накрыл Ливию и Египет

Снегопад накрыл Ливию и Египет

На восток Ливии и несколько регионов Египта обрушилась непогода. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:34

2021-02-17T13:34

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шарм-эш-шейх

ливия

александрия

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КАИР, 17 фев — РИА Новости. На восток Ливии и несколько регионов Египта обрушилась непогода.Национальный метеорологический центр Ливии опубликовал видеозапись из региона Джабаль Ахдар на востоке страны с полностью заснеженным пейзажем. Также снег выпал в нескольких населенных пунктах соседних провинций, включая крупный город Эль-Байда. Ночью температура опускалась до ноля градусов. Улучшение погоды ожидается с четверга.В Египте снег накрыл город Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, прибрежную Александрию, где до этого несколько дней шел ливень, а также центр Синайского полуострова в районе монастыря Сейнт-Катрин (экскурсии там отменены). Порывы ветра в некоторых местах достигают 75-85 километров в час, на высокогорье температура опустилась до минус двух градусов.В начале недели египетские метеорологи предупреждали о резком похолодании и допускали, что снег выпадет даже в Каире. Но во вторник в столице прошел лишь небольшой ливень, передает корреспондент РИА Новости. Температура воздуха в Каире сейчас около восьми градусов тепла, притом что в начале февраля она достигала 28 градусов тепла.В курортном Шарм-эш-Шейхе температура опустилась до плюс 17.

https://ria.ru/20210217/sakhalin-1597799780.html

шарм-эш-шейх

ливия

александрия

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шарм-эш-шейх, ливия, александрия