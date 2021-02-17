https://ria.ru/20210217/skandal-1597866898.html
Выступление Кравчука на российском телеканале обернулось скандалом
Выступление Кравчука на российском телеканале обернулось скандалом
Разговор первого президента Украины, главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука с главой самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:07
2021-02-17T16:07
2021-02-17T16:52
дмитрий кулеба
ирина геращенко
донецкая народная республика
денис пушилин
леонид кравчук
украина
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Разговор первого президента Украины, главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире Первого канала вызвал негодование среди украинских политиков. В частности, депутат Верховной рады Ирина Геращенко в эфире телеканала ICTV назвала участие Кравчука в российской телевизионной программе недопустимым. В той же телепередаче экс-президента поддержал советник украинской делегации Алексей Арестович. Он объяснил, что Кравчук "защищал украинские интересы", а российская площадка позволила донести "украинскую точку зрения" до россиян. Позже прокомментировать скандал вокруг Кравчука попросили главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. "Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяют ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров", — так отозвался Кулеба о бывшем президенте на пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии.Летом Кравчук дал интервью на телеканале "Россия 1". Это также вызвало возмущение со стороны украинских политиков и экспертов. Тогда Кравчук заявил, что не имеет значения, где он выступает, главное — что он говорит.
https://ria.ru/20210128/ukraina-1594887089.html
https://ria.ru/20210217/yazyk-1597835269.html
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дмитрий кулеба, ирина геращенко, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид кравчук, украина