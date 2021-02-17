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Война в Сирии
https://ria.ru/20210217/siriya-1597858662.html
Лаврентьев заявил о готовности работать с США над урегулированием в Сирии
Лаврентьев заявил о готовности работать с США над урегулированием в Сирии
Россия открыта к работе с США по вопросу сирийского урегулирования, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:30
2021-02-17T15:51
война в сирии
россия
александр лаврентьев
сирия
сша
в мире
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СОЧИ, 17 фев - РИА Новости. Россия открыта к работе с США по вопросу сирийского урегулирования, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.При этом он отметил, что Москва не приемлет ни военного присутствия США в Сирии, которое считает незаконным, ни того, что США занимаются "разграблением" природных богатств Сирии.Российский дипломат также выразил надежду, что новая администрация США "скорректирует в сторону смягчения" санкции, введённые в отношении Дамаска.
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россия, александр лаврентьев, сирия, сша, в мире

Лаврентьев заявил о готовности работать с США над урегулированием в Сирии

15:30 17.02.2021 (обновлено: 15:51 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкXV Международная встреча по Сирии в "астанинском формате"
XV Международная встреча по Сирии в астанинском формате - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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СОЧИ, 17 фев - РИА Новости. Россия открыта к работе с США по вопросу сирийского урегулирования, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Вопрос международного взаимодействия очень важен. Мы открыты к диалогу с нашими американскими партнёрами, пока ещё позиция Вашингтона по сирийскому досье окончательно не сформирована, требуется дополнительное время. Но мы надеемся на конструктивный и заинтересованный разговор с ними в дальнейшем, если будет проявлена готовность с их стороны", - сказал Лаврентьев журналистам.

При этом он отметил, что Москва не приемлет ни военного присутствия США в Сирии, которое считает незаконным, ни того, что США занимаются "разграблением" природных богатств Сирии.
Российский дипломат также выразил надежду, что новая администрация США "скорректирует в сторону смягчения" санкции, введённые в отношении Дамаска.
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