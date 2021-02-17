https://ria.ru/20210217/siriya-1597858662.html

Лаврентьев заявил о готовности работать с США над урегулированием в Сирии

Лаврентьев заявил о готовности работать с США над урегулированием в Сирии

Россия открыта к работе с США по вопросу сирийского урегулирования, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:30

2021-02-17T15:30

2021-02-17T15:51

война в сирии

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александр лаврентьев

сирия

сша

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СОЧИ, 17 фев - РИА Новости. Россия открыта к работе с США по вопросу сирийского урегулирования, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.При этом он отметил, что Москва не приемлет ни военного присутствия США в Сирии, которое считает незаконным, ни того, что США занимаются "разграблением" природных богатств Сирии.Российский дипломат также выразил надежду, что новая администрация США "скорректирует в сторону смягчения" санкции, введённые в отношении Дамаска.

https://ria.ru/20210217/siriya-1597837456.html

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россия, александр лаврентьев, сирия, сша, в мире